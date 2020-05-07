QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, dijital dönüşümü, uzaktan çalışma süreçleriyle de kurum geneline yaydıklarını söylüyor. Akıncılar, “Teknolojiye ve dijitale yaptığımız yatırımlarla bugün çalışanlarımızı ve müşterilerimizi daha iyi koruyabiliyoruz” diyor.

CEREN ORAL BALABAN

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Tüm İK süreçlerini teknolojiye ve dijitale uygun projelerle dönüştüreceklerini söyleyen Akıncılar, dijital çağ ile yaşanan değişimi, kurumun ihtiyacı olan değişim ve toplum beklentileriyle birleştirerek verimliliği artıracaklarının altını çiziyor.

Dünya ve Türkiye, Koronavirüs salgınıyla belirsiz ve öngörülemeyen bir süreçten geçiyor. Endişeleri de beraberinde getiren bu süreç, günlük yaşamı da iş yaşamını da oldukça etkiledi. Kurumların birçoğu önemli aksiyonlar alırken teknoloji sayesinde yaygınlaşan evden çalışma sistemi ve dijitalleşme, iş süreçlerini uzun vadede değiştirecekmiş gibi gözüküyor.

QNB Finansbank da kişi ve kurumların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli para akışını sağlayan bir sektörde hizmet vermenin bilinciyle iş süreçlerini çok hızlı şekilde bu yeni düzene ve dijitale adapte etmiş durumda.

Banka, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için pek çok uygulamayı hızla hayata geçirerek ve müşterilerinin dijitalleşmesine de destek olarak iş süreçlerinin aksamadan ilerlemesini sağlıyor.

QNB Finansbank insan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, “‘Önce çalışan sağlığı’ diyerek IT ekibimizin altyapı ve süreç çalışmasıyla evden çalışma sistemini en hızlı ve iyi uygulayan kurum olduk” diyor. Akıncılar, yeni iş yapma sistemleri geliştirdiklerini, çalışanlarına sağlık, kaygı yönetimi, hijyen gibi birçok konuda e-eğitim, destek ve danışmanlık verdiklerini aktarıyor.

Dijitalleşmenin iş hayatının değişmez bir parçası olacağını söyleyen Cenk Akıncılar, bu durumun da hem iş yapış hem İK hem de işe alım süreçlerini etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Cenk Akıncılar ile QNB Finansbank İK bölümünün çalışmalarını ve yeni dönem iş planlarını konuştuk. Akıncılar’dan İK bölümünün salgın sürecini nasıl yönettiğini, ne tür önlemler aldığını ve bundan sonraki süreçte iş yapış şekillerinde meydana gelebilecek değişiklikleri de öğrendik.

QNB Finansbank İK bölümü olarak salgın sürecinde nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bu gibi kriz ya da acil durumlarda İK olarak bize düşen en büyük görevlerden biri, süreç boyunca şeffaf olmak ve hem kurumun yönetim kademesindeki yetkililerle hem de çalışanlarla iletişimi sürekli kılmak. Bankamızın üst yönetimi de tüm çalışanlarımızla sürekli ve yakın bir iletişim içinde. Bu süreçte önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın, ailelerinin, sevdiklerinin ve müşterilerimizin sağlığı ile güvenliği.

Koronavirüsün ülkemizde gündem olmaya başlamasından itibaren, önce çalışan sağlığı dedik ve IT ekibimizin altyapı ve süreç çalışması ile evden çalışma sistemini en hızlı ve iyi uygulayan kurum olduk. Genel müdürlükte, bölgelerde ve şubelerimizde çalışan ‘Finansçı’larımız için İK ve işkollarımızın koordine çalışmasıyla azami koruma önlemleri aldık.

Bu önlemlerden bahsedebilir misiniz?

Risk planlamaları çerçevesinde çalışanlarımızın gerektiğinde farklı yerlerde iş süreçlerini etkilemeden gerçekleştirebilmesi için gereken teknolojik altyapı ve uygulamaları devreye aldık. Çalışanlarımızın büyük bir kısmını teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, görev/ süreçlere göre mümkün olduğunca evde çalıştırmaya gayret ediyoruz. Uzaktan erişim modeliyle sistemin işlerliği de kesintisiz sürüyor.

Çalışanlarımıza dönüşümlü çalışmayla destek veriyoruz. Yeni iş yapma sistemleri geliştiriyoruz. Öncelikle tüm çalışanlarımızı hastalıktan korunma yolları, hijyen gibi konularda bilgilendirme metinleriyle ve e-eğitimlerle düzenli olarak bilgilendirdik, bilgilendirmeyi de sürdürüyoruz. İK ekibi olarak çalışanlarımızla iletişim halindeyiz. Bilgi akışını sağlıyor, düzenli aralıklarla farkındalık sağlayarak ve çözüm üreterek süreci yönetiyoruz.

Çalışanlarınızın sağlıklarını korumak adına ne gibi uygulamaları hayata geçirdiniz?

Kurum doktorlarımızla kurduğumuz iletişim kanalları aracılığıyla çalışanlarımızın sağlığını birebir takip ediyor, yönlendirme yapıyoruz. Ayrıca bu dönemde özellikle ‘Finansçı’larımızın 8’inci ve 12’nci sınıfta bulunan çocukları için LGS ve YKS sınavına dair kaygılarını azaltmak ve ebeveynlerine destek olmak amacıyla, özel bir danışmanlık şirketiyle grup koçluğu programı da başlattık.

Başka programlarınız var mı?

Leap Çalışan Destek Programı ile iş birliğimiz bulunuyor. Bu süreçte, günün 24 saati hizmet veren Çalışan Destek Programı, her bir çalışanla birebir ilgilenerek ihtiyaç duyulan konularda destek ve yardım sağlıyor. Koronovirüs kaygısı altında yatan nedenleri anlamak ve bu kaygıyı kontrol altında tutulabilmek gibi pek çok konuda çalışanlarımıza destek sunuyoruz. Çalışanlarımızın bu stresli zamanlarda kendilerini güvende ve sağlıklı tutmaları konusunda pek çok destek mekanizmasını hayata geçirmeye odaklanıyoruz.

İK programları online olarak sürüyor mu?

Gelişim anlamında her zaman bakış açımız, zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışanlarımıza katkı sağlamaktı. Bu perspektife sahip olunca da çalışanlarımızın büyük kısmının evden çalıştığı ve her geçen gün de evden çalışma rasyomuzun yükseldiği bu dönemi fırsata çevirerek ‘Finansçı’ların teknik ve kişisel gelişim yolculuklarında kendilerine destek olmada hız kesmedik. Genel müdürlük, şubelerimiz ve bölge çalışanlarımız ile iştiraklerimizin eğitimlerini online platformdan desteklemeye devam ediyoruz.

Oryantasyon programından Management Trainee Programı’na, saha gelişim programlarından liderlik programlarına kadar farklı gruplardaki sınıf eğitimlerimizi, mart ayından itibaren e-eğitimler, webinarlar, sanal sınıflar, simülasyonlar ve diğer uzaktan eğitim modelleri ile gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda eğitim öncesi ve sonrasında kullanılmak üzere birçok mobil uygulama ile öğrenmeyi sürekli hale getirmeyi de amaçlıyoruz.

Evden çalışma ve dijital sistemin kuruluşu için neler yapıldı?

Sürekli değişen ve gelişen teknolojik dünyanın faydalarını olabildiğince erkenden keşfedip teknolojiyi iş süreçlerimize ve hizmetlerimize entegre ederek kusursuz hizmet sunmaya çalıştık. Bu şekilde de iş yapış süreçlerimiz devam ediyor. Hâlihazırda uzun süredir işlemlerin, yönetmeliklerin de izin verdiği ölçüde, uzaktan ve dijital olarak yapılabilmesine, müşteri odaklı ve sürdürülebilir hizmet anlayışına önem ve öncelik vererek epey yol kat etmiştik.

Dijital dönüşümü, uzaktan çalışma süreçleriyle de kurum geneline sistematik şekilde yaymaya başladık. Teknolojiye en doğru kaynaklarla ve doğru noktaya odaklanarak yaptığımız yatırımlarla bugün müşterilerimize de kesintisiz, güvenlik problemi yaşamadıkları ve tüm ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerimizle bir bankacılık deneyimi sunabiliyoruz.

“ÇALIŞANLARIMIZI DİJİTAL ORTAMLARA HAZIRLIYORUZ”

“Projelerimizi ve uygulamalarımızı üç ana hedefimiz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu hedefler; sürdürebilir olmak, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin etkisini artırmak, çalışanlarımızın liderlik ve teknik gelişimlerine sürekli yatırım yapmak. Sürdürebilirlik kapsamında, yetenek kazanımı ve gelişimi banka ve paydaşlar için önemli öncelik teşkil ediyor. Bu amaçla sürdürebilir başarıyı sağlamanın, bankanın saygınlığına, tercih edilebilirliğine ve rakamlarına direkt etki ettiği görüşündeyiz. Çalışan deneyimini düşünerek şirket kültür yönetimini ve teknolojik alt yapıyı göz önünde bulunduruyoruz. Her bir çalışanı bir yetenek olarak kabul edip devam ettiğimiz bu yolda, çalışanlarımızı kapsamlı dijital ve teknolojik ortamlara hazırlıyoruz.”

Salgının ardından iş yapış şekillerinde nasıl değişimler olabilir?

Pandeminin altından ülkece ve dünyaca kalktığımız zaman gelişimin yine dijital tarafta, olası pek çok olumsuzluğa karşı tedbirleri de içerecek şekilde değişmeye ve gelişmeye devam ettiğini gözlemleyeceğiz. Tüm sektörlerde ana hedefin akıllı, zamanı ve mekânı olmayan, sürdürülebilir hizmet anlayışı olacağına inanıyoruz.

İK sistemi için nasıl bir senaryo karşımıza çıkacak?

Dijitalleşme önümüzdeki dönemde de hem günlük hem de iş hayatımızın değişmez bir parçası olmaya devam edecek. Biz de dijital çağ ile insan davranışlarında yaşanan değişimi, kurumun ihtiyacı olan değişim ve toplum beklentileri ile birleştirerek verimliliği artırmayı planlıyoruz.

Tabii değişen tüm bu ihtiyaçlar yeni ekipleri doğuracak. İnsanı dijitalleşmeye hazırlamak, dijitalleşmeyi ise insana değer katacak şekilde konumlandırmak, kurumların verimliliğini ve sürdürülebilir başarıya sahip olmasını sağlarken, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti de gündemde kalmaya devam edecek. Biz de teknolojik gelişmelere açık, analitik ve yaratıcı düşünen, analiz yeteneğiyle karmaşık sorunları çözebilen, liderlik ve sosyal etki alanlarındaki ekiplerin gelişimine odaklanıyoruz.

İK’nın dijitalleşmesinin işe alım süreçlerine nasıl etkileri var?

Yeni kuşaklar teknoloji kullanımına daha çok önem veriyor. Dolayısıyla yüksek performans için tüm şirketlerin adaylara ve çalışanlara yönelik uygulamalarının bu yönde değişmesi gerekiyor. İK’nın dijitalleşmesinin işe alım sürecine doğru şekilde entegrasyonu, işe alım sürecini kısaltan ve sürecin etkinliğini arttıran bir faktör oluyor. Biz QNB Finansbank İK bölümü olarak, teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm süreçlerimizi bu anlamda dönüştüreceğimiz projelere devam ediyoruz.

Koronavirüs önlemlerinde yeni işe alımları nasıl yapacaksınız?

Bu dönem, aday deneyiminin yapısını tamamen dijitale dönüştürüyor, kurumların buna hazır olması gerçekten kritik. İşe alım sürecinde aday portalları ve sosyal medyayı daha etkin ve aktif kullanacağımız kesin. Sınav ve mülakat süreçlerimiz de online devam edecek. Bu anlamda şubelerimiz, saha satış, çağrı merkezi ve genel müdürlük ekiplerimiz için ihtiyaç oluştukça işe alımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dijital ortamlardan da olsa adaylarımıza yine yakın şekilde dokunacağımız ve süreçlerimizi ilerleteceğimiz muhakkak.

“SALGIN SÜRECİNDE BANKACILIK İŞLEMLERİMİZ KESİNTİYE UĞRAMIYOR”

ÖNCÜ KONUMDAYIZ

Güçlü bilgi teknolojileri altyapımız ve tüm ekibin özverili çalışmalarıyla virüsten korunarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu konudaki uygulamalarımızla bankacılık sektörüne öncülük ediyoruz. Hiçbir bankacılık işleminin kesintiye uğramaması için gereken düzenlemeleri ve planlamaları yaptık. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak için pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Şubelere sınırlı sayıda müşteriyi aynı anda içeriye alma uygulamasını ilk başlatan banka olduk. Şubelerimizin müşteri hizmet saatlerini 12.00-17.00 arasında olacak şekilde düzenledik.

MÜŞTERİYE TAM DESTEK

Temassız kart şifresiz işlem limitini 120 TL’den 250 TL’ye yükselttik. Cep ve internet şubesinden yapılan EFT/havale işlemlerini nisan sonuna kadar ücretsiz hale getirdik. ATM’lerimizden kartla ve kare kod ile günlük para çekme limitini işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin TL’ye yükselttik. Bu kanallara daha önce temas etmemiş müşterilerimizin dijitalleşmesine destek olmak üzere bilgilendirici doküman ve videolar sunduk. Müşterilerimizin Cep Şubesi’ndeki ‘Anında Destek’ hizmetiyle işlemlerine yazışarak destek almalarını sağlıyoruz.

YÖNETİLEBİLİR TRAFİK

Bankamızın alternatif bankacılık kanallarının kullanılması yönündeki duyuruları, ATM para çekme limitlerimizin yükseltilmesi ve daha birçok uygulamamız müşterilerimiz nezdinde karşılığını buldu ve şubelerimizdeki müşteri trafiği daha yönetilebilir oldu. En büyük önceliğimiz, toplum ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği. Tüm lokasyon ve şubelerimizde de hijyen kurallarına titizlikle uyuyor ve uyulmasını sağlıyoruz. “ZİRVE VE ETKİNLİKLERE ONLİNE OLARAK DEVAM EDECEĞİZ”

ÇALIŞANLARA ÖZEL PAYLAŞIMLAR

Her gün eğitim portalımızdan tüm çalışanlarımıza iyi gelecek, bu belirsiz ortamda psikolojik dayanıklılıklarını artıracak, zamanı verimli geçirmelerini sağlayacakları ve gündemi takip edebilecekleri birçok paylaşım yapıyoruz. Uzaktan çalışma, kaygı yönetimi, kriz dönemlerinde karar almak, gelecek ekonomisi, belirsizlikte lider tavrı gibi konular bunlardan sadece birkaçı. Geçtiğimiz iki haftada toplam 57 içerikle farklı görev gruplarından çalışanlarımıza ulaştık.

SÜREÇLERDE YENİDEN YAPILANMA

Bu süreçten en çok etkilenen gruplardan biri de öğrenciler oldu. Öğrenciler staj ve iş planlamalarını yaparken hayatlarında ilk kez pandemiyle karşılaştılar. Böyle zamanlarda hedef kitleyle online platformlarda iletişime geçmek çok önemli. Biz de işveren marka yönetimi çalışmaları kapsamında üniversite etkinliklerimizi yeniden yapılandırmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerle online platformlarda bir araya gelecek, danışmanlarımız ile koçluk yapacağız. Profesyonellere yönelik zirvelere de iş ortaklarımızla planlama yaparak online devam edeceğiz.