Türkiye’de 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22’lik artışla 133 bin 830 yeni şirket kuruldu. Bu artışın pandeminin iş yapış şekillerindeki etkisi ile katlanarak devam edeceğini dile getiren WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok, gelecek beş yıl içinde yeni kurulan şirket sayısının, 2 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini söylüyor.

Özlem Bay Yılmaz /obay@ekonomist.com.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında 133.830 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı 2019 yılına göre yüzde 22 oranında arttı. Bu artışın pandeminin iş yapış şekillerindeki etkisi ile katlanarak devam edeceğini dile getiren WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok, gelecek beş yıl içinde yeni kurulan şirket sayısının, 2 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini söylüyor.

Dünya Bankası Doing Business Endeksi’ne göre Türkiye’nin 33’üncü sırada yer aldığını da dile getiren Baytok, şunları anlatıyor: “Türkiye’de herkes için girişimciliğin gelişimini sağlamak için şirket kuruluşundan başlayarak tüm arka ofis işlemlerinin kolaylaştırılması ve maliyetlerinin azaltılmasının ön plana çıktığını gördük. Bu nedenle şahıs işletmesi ve sermaye şirketleri olan limited şirket ve anonim şirket gibi her türlü şirketin kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz WorqCompany’yi 2019 yılında hayata geçirdik.”

NELER SUNUYOR?

Bir şirketin arka ofis işlemleri, kuruluşundan muhasebesine, çalışma alanından temel bankacılık hizmetlerine kadar tüm kendini tekrar eden işlemleri kapıyor. Girişimcilerin operasyonel arka ofis yüklerini azaltmak için platformda kurulan her şirket dijital finans yönetimi ve muhasebe süreçleri altyapılarından faydalanıyor. İş modeli, girişimcilerin başka hiçbir platform gerekmeksizin şirketlerini aynı noktadan kurup, kuruluş sonrasında da yine aynı noktadan hizmet almasını sağlıyor ve girişimcilik önündeki en büyük engellerden biri olan karmaşık süreç faktörünü ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda tüm temel hizmetler WorqCompany içinden sağlanıyor olduğu için bir ölçek ekonomisi de oluşmuş oluyor ve ölçek ekonomisinin avantajı, girişimcilere sağlanan paketlerin fiyatlarına da olumlu yönde yansıyor. Çağa uygun şekilde dijital şirketleşme ve dijital finans yönetimi için WorqCompany tarafından yaratılan yazılımlar, girişimcilerin finansal sağlık analizi ve her türlü raporlamaya ulaşabilmesini sağlıyor ve karar verme süreçlerini kolaylaştırıyor. Baytok, şunları ekliyor: “İçeriden direkt olarak sağlanan hizmetlerin yanı sıra platform tarafından sunulan bir ekosisteme üye olmak girişimciler için yeni iş ortaklıkları imkanı tanıyarak tabana yayılmış bir kuluçka merkezi avantajı yaratıyor. Platform gerektiği yerde kendi iş ortaklıkları sayesinde girişimcilerin ihtiyacı olan tamamlayıcı hizmetleri de sağlıyor ve e-fatura entegrasyonundan sanal pazaryeri entegrasyonuna uçtan uca bir hizmet modeli sunuyor.”

YENİ E-TİCARET ŞİRKETLERİ

Ekonomik kriz zamanlarında, büyük yatırımlar yavaşlarken, mikro girişimler adaptasyon yetenekleri ile artıp, toparlanmayı sağlıyor. İçinden geçtiğimiz süreç de, dijital dönüşümle birlikte mikro girişimler, e-ticaret ve e-ihracat için rekor büyüme oranlarına yol açtı. Trendyol, Amazon, Hepsiburada gibi pazaryerleri, iki katı aşan büyüme rakamlarına ulaştılar. Bu pazar yerleri içinde Trendyol tek başına, 2023 hedeflerinde yeni 1.2 milyon kişinin daha e-ticaretten para kazanmaya başlamasını hedefliyor. Bu 1.2 milyon kişinin, ticarete başlaması için gerekli şirket işlemlerini de WorqCompany yapmayı hedefliyor. Baytok, WorqCompany ve paydaşlarının, hergün artan sayıda kurulmasına aracı olduğu şirketlerle, bu büyümede çok önemli bir rol üstleneceğine vurgu yapıyor.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Startups.watch’a göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl kurulan startupların ancak yüzde 16.2’sinin kurucuları arasında kadın yer alıyor. WorqCompany tarafından sosyal girişimciliği hızlandırmak ve mevcut şirket kuruluşu hizmetini hem kadınlar ve hem de genç girişimciler için daha ulaşılabilir hale getirmek amacı ile kadınlar ve 29 yaş altı genç girişimciler için Sosyal Etki Kampanyası başlattıklarını ifade eden Baytok, “Kampanya, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5: Cinsiyet Eşitliği kapsamında kadın girişimcilerin; Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kapsamında ise 29 yaşın altındaki gençlerin ve kadın girişimcilerin, şahış şirketi kuruluşu, yasal adres temini ve kuruluş sonrası hizmetlerine ilk yıl aylık 50 TL karşılığında erişebilmesine olanak sağlıyor. Kampanyanın daha geniş kitlelere yayılması için kurum ve organizasyonlar ile iş ortaklıkları kuruyoruz ve kurmaya da devam edeceğiz. Kurulan her şirket en az bir kişi için istihdam anlamına geliyor ve etki yatırımının ölçülebilirliği bu noktada sağlanacak “ diye anlatıyor.