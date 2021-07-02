Otel kalitesinde ve ev konforunda konaklama deneyimi sunan bir start up olan Missafir’i hayata geçiren Mehmet Yüksel, “Pandemi ile değişen konaklama alışkanlıkları iş modelimiz için fırsata dönüştürülebilir bir paradigma değişimiydi.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Mobilitenin kısıtlanmasının etkisine karşı çözüm ve öngörü odaklı bir yaklaşım benimseyerek kısa, orta ve uzun vadeli kiralamayı birlikte yönettiğimiz bir hibrit modele geçtik” diyor. Girişimci Mehmet Yüksel, öğrenci değişimi programı Erasmus tecrübesinde dünyayı gezmenin ve farklı kültürden insanlarla aynı evi paylaşmanın büyüsünü keşfettikten sonra, kendi işini kurdu.

İstanbul’a döndüğünde çok sevdiği paylaşım kültürünü devam ettiren ve kendi evini Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen misafirlere açan Yüksel, daha sonra eğitim hayatına İngiltere’de devam ederken Airbnb’de evini paylaşarak yüksek kazanç elde etmeye başladı.

Üst üste 10 kez “Airbnb Superhost” ödülünü kazanana Mehmet Yüksel, 2018 sonunda otel kalitesinde ve ev konforunda konaklama deneyimi sunan bir start up olan Missafir’i hayata geçirdi. Mehmet Yüksel ile girişim macreasını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Missafir’i kısa ve orta vadeli ev kiralama yönetim platformu olarak tanımlayabiliriz. Biz otel kalitesinde ve ev konforunda konaklama deneyimi sunan PropTech dikeyinde bir startup’ız. Ev sahipleri ve misafirlerimiz için süreci uçtan uca yöneterek Türkiye’de henüz benzeri görülmemiş bir hizmet sunuyoruz.

Bu girişimin ilk adımı 2018 sonunda atılmış olsa da aslında kökleri çok daha öncesine uzanıyor. Ben 2010 yılından itibaren kısa dönemli ve paylaşımlı ev kiralama konusunda önce misafir sonra da ev sahibi olarak uzun ve zengin bir tecrübe kazandım.

Bu süre içerisinde ev kiralamanın her iki taraf için ne gibi sorunlara yol açabileceğini ilk elden görebilme fırsatım oldu. Bu problemlere yenilkçi bir çözüm geliştirmek için yola çıktım. Çözüm, teknoloji destekli operasyon, dijital bir platform ve profesyonel süreç yönetimiydi. Kendi tecrübelerimden edindiğim bu kazanımlar Missafir’in temelini sağlam atmamızda etkili oldu.

Sonunda Missafir hayalimi gerçekleştirmek için İstanbul’u pilot bölge olarak seçtik. 2018 Kasım’ında uzun süren bir pazar araştırması, ardından 6 aylık hazırlık süreci sonrası 2019 Mayıs ayında operasyona başladık. O günden beri ev sahiplerimize ve misafirlerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz.

Küresel ölçekte zor bir yıl olan 2020’yi nasıl geçirdiniz?

2020 dünya çapında pek çok şirketi hem ekonomik açıdan hem de motivasyon bakımından zorlasa da biz bu sıkıntılı süreci başarıyla atlattık diyebiliriz. 2020’nin ilk yarısında 1,9 milyon dolar değerleme ile yatırım almıştık. Özellikle geleceğe dair belirsizliğin, piyasalardaki paniğin ve öngörülemezliğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde böyle bir yatırım almak; yılın geri kalanı için bize hem finansal hem de manevi büyük bir katkı sağladı.

Sonrasında yeni pazarlara açılmamız ve süreci çok daha hızlı büyüyerek geçirmemiz için ikinci bir yatırım turuna çıktık ve hızlı bir şekilde bu turu da kapattık.

Aldığımız yatırımlarla ve takımın başarma motivasyonu ile yaşadığımız kapanma süreçlerini minimum zarar görerek ve büyümeye devam ederek geçirdik. Yatırımcılarımızın, ev sahiplerimizin ve en önemlisi takımın başarılı olacağımıza inanması bu süreçte bize en çok yardımcı olan şey oldu.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Yurt dışından ülkemize gelenlerin azalması, genel olarak dünyada mobili-tenin azalması elbette büyüme hızımızı olumsuz etkiledi. Pandemi öncesinde planladığımız yüksek büyüme hedeflerinin gerisinde kalmamıza neden oldu. Diğer taraftan, pandemi ile değişen konaklama alışkanlıkları bizim iş modelimiz için aslında fırsata dönüştürülebilir bir paradigma değişimiydi.

Mobilitenin kısıtlanmasının etkisine karşı çözüm ve öngörü odaklı bir yaklaşım benimseyerek kısa, orta ve uzun vadeli kiralamayı birlikte yönettiğimiz bir hibrit modele geçtik. Bu dönemde kâr marjımızın azalmasını da göze alarak sistemdeki ev sahiplerimizi korumaya odaklandık.

Bu zorlu süreci müşteri sadakati oluşturmaya adadık. Bu yaklaşımımızın çok olumlu geri dönüşleri oldu ve pandemi döneminde yönetimimizde olan ev sayısını 10 kat artırdık. Bu süreçte aslında evlerin otele kıyasla daha izole ve güvenilir olması sebebiyle daha çok tercih edilmesi, insanların uzaktan çalışma ile daha mobil bir iş hayatına geçiş yapması gibi etmenler de aslında bize avantaj sağladı.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme planınız var mı?

Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde pazara girdik. Kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle henüz fiziksel olarak operasyonumuzu götüremesek de Kıbrıs’ta 50 kadar evi Missafir portföyüne kattık. Türkiye ve Kıbrıs’taki büyümemize devam ederken 2021 yılının son çeyreğinde en az bir ülkede daha yerimizi almayı planlıyoruz. Şu an için özellikle Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine sıcak bakıyoruz.

Ayrıca, İngiltere pazarı ile ilgili de olumlu bir süreç götürüyoruz. Yakın zamanda yeni bir yatırım turuna çıkacağız ve bu yatırımın büyük bir kısmını yurtdışı pazarlara açılmak için kullanmayı hedefliyoruz.

2021’i ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

2021 yılı sonuna kadar ülkemizde 15 farklı lokasyonda hizmet vermek ve potfo-yümüzdeki evlerin sayısını 10 katına çıkarmayı amaçlıyoruz. Ciro hedefimiz ise geçen senenin minimum beş katına çıkmak.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Özellikle teknolojiye yatırımımızı artırmak ve bu alanda alt yapımızı daha da geliştirmek için çeşitli çalışmalarımız var. Operasyonlarımızı tek bir ekrandan yönetebileceğimiz bir yönetim sistemi yazılımı geliştiriyoruz. Ayrıca, sunduğumuz dinamik fiyatlandırma hizmetini bir seviye daha ileriye taşıyacak bir yazılım üzerinde çalışıyoruz.

Bunun dışında kendi mobil uygulamamız da yakın zamanda hayata geçecek. Misafirlerimizin daha verimli bir konaklama deneyimi yaşaması adına operasyonel tarafta teknolojik yeniliklerimiz de olacak. Bunların dışında Missafir’in adını daha fazla duyacağınız bir ürünümüz daha geliyor ancak bunu şu anda henüz açıklayamıyorum maalesef.

“Garanti BBVA Partners önemli bir katalizör”

“Garanti BBVA Partners programı, her şeyden önce büyümemize katkı sağlayan bir program, Missafir’in bir sonraki seviyeye geçme yolculuğunda önemli bir katalizör.

Ayrıca networkümüzü genişletme fırsatı bakımından da çok değerli görüyoruz. İhtiyaçlara özelleştirilmiş destekler sunan program kapsamında şu an kullandığımız mentorluk, ofis ve PR desteği ve bazı teknolojik iş ortaklıkları, Garanti BBVA Partners tarafından büyümemize katkı sağlayan faydalar olarak öne çıkıyor.”