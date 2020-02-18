Pizzacılar 2020’de 143 şube açacak - Ekonomist

Pizzacılar 2020’de 143 şube açacak
İnsanların zamanı giderek azalıyor ve bu durum ev dışı tüketimi artırıyor. Fast food kategorisi krizlerden ciddi anlamda etkilenmeyen bir alan.
Ayrıca yoğun tempo, ulaşım sorunları, zaman kısıtı nedeniyle tüketiciler fast food alanına yöneliyor. Türkiye’de fast food büyük bir pazar haline geldi. Bunun ana nedeni ise franchising sistemi.
İPSOS Yeme İçme Panel Araştırması’na göre, 2019 yılında yeme ve içme pazarı büyüklüğü toplamı 46 milyar TL’ye ulaştı. Bunun yüzde 70’ini yerinde tüketim, yüzde 20’sini eve servis oluşturuyor.
Kalan yüzde 10’luk bölüm de ‘gel al’ (take away) olarak ayrılıyor. Pazarın yüzde 4’ünü ise pizza segmenti meydana getiriyor. Türkiye’de ortalama 17 bin çeşit pizza üretiliyor.
Son yıllarda yabancı markaların Türkiye pazarına girmesiyle yaklaşık 2 milyar TL’lik ciroya ulaşan pizza sektörü yeni girişimciler arıyor.
Türkiye’de her iki kişiden biri paket servis olarak pizza siparişi veriyor. Türkiye’de her beş restorandan birinin menüsünde pizzaya yer veriliyor.
Özellikle genç ve çalışan nüfusu hedefleyen pizza restoranları girişimcilerin ilgi odağı olmuş durumda. Yaptığımız araştırmaya göre, sekiz pizza zinciri 2020 yılında 143 şube açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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