Teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re Pie, fintech sektöründe önemli bir yatırıma imza attı. Re-Pie, Getir yatırımından sonra portföyündeki ikinci unicorn olma potansiyeli taşıyan, yeni nesil fintech girişimi Colendi’ye 12 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Türkiye’nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlarda yaptığı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son dönemde yaptığı yatırımlar ile toplam portföy hacmini 3,8 milyar lira seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor.

Getir’den kısmi çıkışını yaparak yatırımcılarına 275 milyon TL temettü dağıtan Re-Pie, yeni unicorn olma potansiyeli taşıyan fintech platformu Colendi’ye, ‘Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ üzerinden yatırım yaptı.

“FİNTECH ALANINDA İLK UNİCORN OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Ian Hannam yaptığı açıklamada, 30 milyon dolarlık Seri A yatırımı ile Colendi’nin yurtdışına açılarak mevcut finans ve platform partneri portföyünü geliştirerek global pazarda daha güçlü olacağını belirtti.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “Girişimcisinden iş planına, yetkin ekibinden büyüme potansiyeline kadar her şeyiyle güvendiğimiz bir şirkete yatırım yaptık, Türkiye’den fintech alanında unicorn çıkmadı, Colendi’nin ilk olacağına inanıyoruz” dedi

30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TURU TAMAMLANDI

2017 yılında, dijital kimlik, kredi skorlama ve bunların entegre çalışacağı bir dijital platform oluşturmak amacıyla yola çıkan, fintech sektöründe yenilikçi ve büyüme potansiyeli yüksek olan Colendi, Re-Pie’ın liderliği üstlendiği 30 milyon dolarlık Seri A turunda, yabancı yatırımcılardan 18 milyon dolar ve Re-Pie Colendi GSYF’den ise 12 milyon dolar yatırım aldı. Birçok bireysel emeklilik fonu ve 100 yakın bireysel yatırımcının katıldığı fon, Re-Pie’ın sektöre kazandırdığı ‘tek şirket/tek fon’ yapısında tasarlandı. Yatırım, Colendi A.Ş’nin yüzde 100’üne sahip İngiltere’de bulunan Colendi Holdings Limited şirketi üzerinden gerçekleştirildi.