Hobi olarak başlamıştı... Sadece 40 günde 200 kilogram üretti

Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki çeşitli girişimcilik desteklerinden de yararlanan Konca, mayıs ve haziran aylarında evinin önünde kurduğu 15 metrekarelik depoda ipek böceği yetiştirerek 200 kilograma yakın koza elde ediyor.

Emekli sınıf öğretmeni 62 yaşındaki Konca, AA muhabirine, hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinin gelir elde edilebilecek güzel bir alan olduğunu söyledi.

Devlet desteklerini öğrendikten sonra bu alanda üretim yapmaya karar verdiğini dile getiren Konca, "Böceklerimi bir ay boyunca dut ağacı yaprağı ile besliyorum. Son 10 günde koza örüyorlar ve işimiz 40 günde bitiyor. İşi hafif ama çok ilgi bekliyor. İnsan gibi günde üç öğün yemek veriyorsun. Üretimi çok keyifli." diye konuştu.