Rekabetin giderek kızıştığı pek çok sektörde müşteri bağlılığı yaratmak şirketlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Son dönemde müşteri bağlılığını sağlamanın en önemli yollarından biri olarak sadakat programları öne çıkıyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

[email protected]

Şirketler sadakat kartları, sadakat uygulamaları, kampanya ve indirimlerle fark yaratmaya çalışıyor. Kodio da bu süreçte şirketlere ve tüketicilere çözüm sunan bir indirim platformu…

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu genç bir girişimci olan Fatih Güdül’ün geliştirdiği Kodio, her sektörden şirketin kendi kampanyasını oluşturmasına ve tüketicilerin tek bir platformdan bu indirimlere ulaşabilmesine imkan tanıyor.

Eskişehir’de okurken öğrencilik yıllarında şirketlere yazılım geliştirmeye başlayan Güdül, 2011 yılında İstanbul’a gelerek oyun, e-ticaret ve ödeme sistemleri gibi farklı sektörlerde yöneticilik yapıyor. Bu süreçte Türkiye’de şirketlerin indirim ve kampanya programlarının yeterli olmadığını fark ediyor.

Türkiye’de her dört kişiden üçünün sadakat programlarından faydalandığını söyleyen Güdül, “Amerika’da bu oran yüzde 98. Türkiye’de her şirketin ayrı bir uygulaması var. Tam olarak doğru kampanyalar yapılmıyor. Çok fazla uygulama olması tüketici açısından da sıkıntı yaratıyor.

Biz hem firmalara hem kullanıcılara yol göstermeyi hedefliyoruz” diyor. Kodio, kurumlar ve tüketiciler için iki farklı uygulama sunuyor. Tüm firmalar bu sistem sayesinde kendi kampanyalarını hazırlayıp müşterilerine gönderebiliyor.

Bu süreçte uygulama isteyen şirketlere kampanya konusunda yönlendirme yapabiliyor. Güdül, “Yapay zekayla çalışan sistem sayesinde kampanya yapmayı bilmeyen şirketler öğrenme imkanı buluyor. Bilenler de daha iyi yapabiliyor” diyor.

HEDEF 100 BİN İNDİRME

İstenilen kampanyanın istenilen kullanıcıya ulaşmasını hedefleyen Kodio, şu an demo olarak hizmet veriyor.

Platform iOS ve Android uygulama marketlerinden çok yakında indirilebilecek. Yıl sonuna kadar 100 bin indir-

menin gerçekleşmesi hedefleniyor. Dört kişilik bir ekiple yola çıkan Kodio, yıl sonuna kadar 15 kişilik bir kadroyla yoluna devam edecek. Satış ve pazarlama tarafında uzman isimlerin ekibe katılması planlanıyor.

Uygulama için bir ücret talep etmeyen Kodio’nun sistemi gayet basit. Telefonunuza Kodio uygulamasını indirdiğiniz an, uygulamadaki 50’nin üzerindeki kategorideki binlerce firmaya ulaşabiliyorsunuz.

Her firmanın tüketiciye özel indirim kodları, Kodio üzerinden iletiliyor. Kodlar cüzdanınız-

da birikirken, istediğiniz zaman kodları kullanabiliyorsunuz. Güdül, Kodio’nun amacının her sektörden her satıcının indirim yapmasını ve bunu cep telefonunda Kodio uygulaması olan her bir kişiye duyurmak olduğunu belirtiyor.

Şirketin gelirini ise şirketlerden alacağı ücretlerden gelecek. Firmaların uygulamayı kullanma oranlarına göre farklı paketler sunulacak. Kodio, önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak ve Türkiye lansmanı eylül ayında gerçekleştirilecek.

Sadakat uygulamalarına yeni bir soluk getiren uygulama, yine yıl sonuna kadar 100’ün üzerinde sektörü Kodio çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bu uygulamada yer alan firmalar kendi indirimlerini kendileri yaratacaklar ve istedikleri herkese ulaşabilecekler. Kodio tüm bu özellikleri kullanıcılarına sunarken gizlilik ve kişiselleştiri-lebilirlik yönlerini de ayrıca vurguluyor.

Hali hazırda hazır giyim, turizm gibi sektörlerde anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Güdül, “Her firma kendi eko sistemini yaratmaya çalışıyor ama sadakat programlarında farklı gruplar oluşuyor.

Müşteri takip edemiyor. Tek bir platform bunları tek bir çatı altında toplayarak karışıklığı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Biz diğer uygulamaları kendimize rakip olarak görmüyoruz, iş ortağı olarak görüyoruz” diye konuşuyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kodio’nun kurumsal ve bireysel olmak üzere iki farklı uygulaması var. Şirketler kendilerine özel uygulamayı indirdikten sonra istedikleri kampanya, indirim bilgilerini yüklüyorlar. Bu sırada Kodio’nun yapay zekasını kullanıyorlar.

Tüketiciler için bir ücret talep etmeyen Kodio’nun uygulamasını indirdiğiniz an, uygulamadaki 50’nin üzerindeki kategorideki binlerce firmaya ulaşabiliyorsunuz.

Firmanın tüketiciye özel indirim kodları, Kodio üzerinden iletiliyor.

Herkesin kendi özel cüzdanı oluyor ve kodlar burada birikiyor. Tüm indirimleri bu platform üzerinden takip edebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman kodları kullanabiliyorsunuz.

YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Kodio’nun en büyük özelliği, firmaların istedikleri indirimi istedikleri hedef kitleye yapma fırsatı sunması. Güdül, günümüzde yüzde 100 hedeflemenin hâlâ yapılamadığının yüzde 100 satış için Kodio’nun önemli platform olduğunu belirtiyor.

Kodio’nun arkasındaki yapay zeka, hem firmayı hem piyasayı hem de müşteriyi en iyi şekilde analiz ederek ilgili kişilere en doğru şekilde ulaşıyor. Kodio, firmalara ulaşacakları insanları diğer firmaların ulaştıkları aynı kitleyi değil, her firmanın her sektörün doğru kitleye ve doğru kişiyi ayırt ederek ulaşmasının garantisini veriyor.

Güdül, firmaların istediği hedef kitleye ulaşacağı için herkesin kendisini özel hissedeceği bir platform sunduklarını söylüyor. Kodio’nun hedefinde yurtdışına açılmak da var.

Şirketin Avrupa ve Ortadoğu pazarına açılmak için altyapısı hazır durumda. 2021 yılında yurtdışına açılmayı planlayan şirket, özellikle sağlık turizmi gibi sektörlerde fark yaratmayı hedefliyor.

Şirket yatırımcıların da markajına girmiş durumda. Şu an kendi özsermayeleriyle büyüdüklerini söyleyen Güdül, “Finansal desteğe reklam ve pazarlama tarafında ihtiyacımız olacak. Yatırım gruplarıyla görüşüyoruz. Bir veya iki sonraki yatırımcımızın yabancı olmasını hedefliyoruz” diyor.