Sosyal girişimciliği büyütecek

Kale Grubu tarafından hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın (İBSG) 10’uncu yıl ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin farklı illerinden 500’ün üzerinde başvuru alan programda dört kategoride ödül verildi. Erken Aşama kategorisinde Palgae, İleri Aşama kategorisinde SoilBiom, İş Birliği kategorisinde Öğrenme Tasarımları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği, Gençlik kategorisinde ise Hempact ödüle layık görüldü.
Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende programın ikinci kez gerçekleştirilen etki araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. Araştırma, İBSG’nin yalnızca bir ödül programı değil; güven oluşturan, iş birliklerini teşvik eden ve sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendiren bir topluluk haline geldiğini ortaya koydu.
Daha güçlü ekosistem
Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ikinci 10 yılda odağın ekosistemin gelişimi olacağını belirterek, “Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey yalnızca daha fazla iyi fikir değil; o fikirlerin gelişebileceği, birbirine temas edebileceği ve etki yaratabileceği güçlü bir ekosistem” dedi. İlk 10 yılda sosyal girişimcileri desteklemeye odaklandıklarını ifade eden Okyay, “Önümüzdeki dönemde bu birikimin daha fazla iş birliğine, daha fazla ortak üretime ve daha güçlü etkiye dönüşmesini hedefliyoruz” diye konuştu.
Program kapsamında Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği kategorilerinin kazananları 500 bin TL nakit ödül ve iş geliştirme desteği almaya hak kazanırken, Gençlik kategorisi birincisi ise 150 bin TL destek ve mentorluk programına katılım fırsatı elde etti.