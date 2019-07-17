Start up’lar için 17 özel yarışma

Temmuz 17, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Start up’lar için 17 özel yarışma

Üniversitelerden finans dünyasına kadar birçok kurum start up’lara yönelik yarışmalar düzenliyor.

Bu yarışmalara katılan girişimciler mentorlardan destek alarak projelerini hayata geçirme fırsatı buluyor.

Katılımcılar aynı zamanda para ödüllerinin de sahibi oluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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