Start up’lar için 17 özel yarışma
Üniversitelerden finans dünyasına kadar birçok kurum start up’lara yönelik yarışmalar düzenliyor.
Bu yarışmalara katılan girişimciler mentorlardan destek alarak projelerini hayata geçirme fırsatı buluyor.
Katılımcılar aynı zamanda para ödüllerinin de sahibi oluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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