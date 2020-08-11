Vestel, üretim odaklı bir şirket olarak AR-GE’yi ajandasında en ön sıralara koyuyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, ”İçerisinde yaşadığımız doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirecek enerji ve su tasarruflu ürünlere, gıda israfını önleyecek ürünlere odaklanıyoruz” diyor.

Gözde Yeniova Saylak

gyeniova@ekonomist.com.tr

Önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel için yeni teknolojileri geliştirme hedefiyle AR-GE ve inovasyon olmazsa olmaz konulardan biri. Bunun için her yıl cirosunun yüzde 2’sını AR-GE faaliyetlerine ayırıyor. Bin 700 kişiden oluşan AR-GE ekibine sahip olan Vestel’in yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere toplam sekiz AR-GE merkezi bulunuyor. AR-GE projelerini konuştuğumuz Vestel CEO’su Turan Erdoğan, her yıl farklı ürün gruplarında onlarca yeni teknoloji ürettiklerini söylüyor. Turan Erdoğan ile AR-GE’ye yaklaşımlarını ve önümüzdeki süreçte yapacakları yatırımları konuştuk.

Erdoğan’ın verdiği yanıtlar şöyle:

Şirket olarak AR-GE’ye yaklaşımınız nedir?

Manisa’daki 1,2 milyon metrekarelik Vestel City, Avrupa’nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri. Vestel yalnızca bir TV ve beyaz eşya üreticisi değil, bir teknoloji şirketi. Kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicısı olarak görüyoruz.

Bu dönüşümü Türkiye’de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz Uzun yıllardır yatırım yaptığımız bu dönüşümde önemli ölçüde yol kat ettik. Karanlık üretim, robot-insan iş birliği, robot-robot iş birliği gibi birçok uygulamamız bulunuyor. Üretimdeki gücümüzü dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz AR-GE faaliyetlerinden ve bin 700 kişilik AR-GE ekibimizden alıyoruz.

Dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak adına farklı noktalardaki AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizi dinliyoruz, onların ihtiyaç ve beklentileri her zaman önceliğimiz oldu. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve yoğun gündelik hayatta zaman kazanmalarını sağlamak için her türlü teknolojiyi ürünlerimize entegre ediyoruz.

AR-GE’ye yılda ne kadarlık yatırım yapıyorsunuz? AR-GE bölümünüz kaç kişiden oluşuyor?

Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sinı AR-GE faaliyetlerimize ayırıyoruz. Bin 700 kişiden oluşan büyük bir ekibimiz var. Yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere toplam sekiz AR-GE merkezimiz bulunuyor.

Şimdi kadar AR-GE bölümünüzden ne kadar proje çıktı, örnek verebilir misiniz?

Vestel olarak teknolojiye ayak uyduran değil, öncü olan bir şirketiz. Her yıl farklı ürün gruplarında onlarca yeni teknolojiler üretiyoruz. İki yıl önce Avrupa’nın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından IFA’da tanıttığımız Gün Işığı teknolojimiz de bunun en iyi örneklerinden biri.

AR-GE ekiplerimizin iki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı hijyen odaklı ürünler bugün en çok beğenilen ürünlerimiz arasında. Gün ışığı teknolojisini tüketicinin beğenisine sunmamız pandemi dönemine isabet etti. Hem insanlara hem de dünyaya fayda yaratma amacıyla, tüketicilerimizin talep ve ihtiyaçları çerçevesinde Gün Işığı Teknolojisi ile çok özel makineler ürettik.

Bu teknoloji evlere güneş gibi doğacak. Temiz hava, güneş ışığından beslenmesi halinde doğal koruyucu haline geliyor. Bilim insanları bu gerçeği teyit ediyor. Güneş ışığı yaşamımızı beslerken, aynı zamanda temas ettiği noktalarda hava kalitesini artırarak bizi zararlı oluşumlara karşı koruyor.

İşte biz de doğadan, yaşam kaynağımız güneşten ilham alarak Gün Işığı Teknolojisem geliştirdik. Bu teknolojiye sahip buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, klimalar ürettik. Mücadele ettiğimiz salgının getirdiği ekstra hijyen koşulları da tüketiciyi satın alma eylemi sırasında etkiledi.

Başka hangi ürünleriniz bulunuyor?

İçerisindeki havayı temizleyen buzdolabımız, yaydığı doğal ışık ile zararlı oluşumları engelleyen bulaşık makinemiz, özel ışıklarla yıkadığı çamaşırlarda ekstra hijyen sağlayan, zararlı oluşumları yüzde 99,99 oranında ortadan kaldıran Sağlık Bakanlığı onaylı çamaşır makinemiz ve özel teknolojili süpürgelerimiz müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.

Hijyen odaklı ürünlerimizin ön plana çıktığı bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojiye sahip olmak, bizlere özellikle AR-GE ve tasarım konusunda isabetli kararlar verdiğimizi kanıtladı.

Araştırma geliştirme çalışmalarınız şirketinize ve markanıza ne gibi katkılarda bulundu?

Vestel Beyaz Eşya’ya ek olarak Vestel Elektronik de AR-GE faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası birçok önemli organizasyon tarafından ödüllendiriliyor, ürettiği teknolojiyi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Vestel Elektronik TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE Merkezleri Ödüllerı’nden birincilik ödülüyle döndü. AR-GE merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan Vestel, 250 ve üzerinde AR-GE personeli istihdam eden merkezlerin değerlendirildiği kategoride birinciliğe layık görüldü.

Yine Vestel Elektronik dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon organizasyonlarından Plus X Award’da 9 ürünüyle toplam 26 ödül alarak dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Çalışmalarınızda hangi ürün ya da hizmetlere odaklanıyorsunuz?

Vestel’in eksenini müşteri talep ve ihtiyaçları ile beklentileri oluşturuyor. Bunun yanı sıra içerisinde yaşadığımız doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirecek enerji ve su tasarruflu ürünler, gıda israfını önleyecek ürünlere odaklanıyoruz. Bir süredir devam eden sağlıklı yaşam ve kendi yiyeceklerini hazırlama trendi özellikle pandemi döneminde yaygınlaştı.

Bu trende ayak uyduranların hayatını kolaylaştıracak bir diğer ürünümüz ise Vestel Maya. Yoğurt, kefir, sirke, turşu, ekmek gibi fermente edilmiş gıda ürünü üretmek isteyen, ancak ideal koşullara ve alana sahip olmayanlara büyük kolaylık sağlayacak. Yakın zamanda satışa çıkacak Vestel Maya, yedi farklı gıda ürününün mayalanma işleminin ardından doğru koşullarda soğutulmasını ve saklanmasını sağlıyor. FermentStore bölgesi ayrıca soğutma ve dondurma işlevlerine de sahip.

AR-GE ve inovasyon sizin ajandanızda ne kadar yer tutuyor?

AR-GE ve inovasyon bizim için olmazsa olmaz. Yoğun üretim yapan bir şirket olarak tüketicimizin ihtiyaç ve taleplerinin şekillendirdiği bir AR-GE eksenimiz var. Günün sonunda tasarlayıp ürettiğimiz, geliştirdiğimiz tüm ürünleri gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma amacıyla son kullanıcıya hazır hale getiriyoruz.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER ÖNEMLİ”

“Sanayi alanında faaliyet gösteren, yoğun üretim yapan bir şirket olarak en önemli gündem maddelerimizden biri sürdürülebilirlik. Dünya kaynaklarının tükenmesi, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin insan hayatını direkt etkilemesi nedeniyle sürdürülebilirlik kavramı giderek önem kazanıyor.

Artık şirketlerin kâr odaklı bir büyüme anlayışla varlığını sürdürmesi mümkün değil. Sadece bugünü değil yarını da düşünmeli, tüm çalışmalarımızı gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak hedefi ekseninde şekillendirmeliyiz. ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonumuz çerçevesinde sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımla daha az enerji ve su tüketen, gıda israfını önleyen makineler üretmeye devam edeceğiz.

Bu ürünleri üretirken de çevremizi ve doğal kaynaklarımızı korumak için maksimum çaba sarf etmek öncelikli hedefimiz. Odağına insan hayatını alan bir şirket olarak hayvan dostlarımızı da unutmuyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden engelli hayvanlara yürüteç, kulübe yapıyor, teknolojiyle fayda üretiyoruz.”