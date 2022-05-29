Tüm iş alanlarını etkisi altına alan dijitalleşme, Rana Erkan Tabanca ve Tuğba Parlak’ı da bu alanda bir girişime yöneltti. Kurdukları dijital platform we-link-you, markalar ve sponsorlar arasındaki iletişimi sağlıyor.

KOBİ Girişim Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Rana Erkan Tabanca ve Tuğba Parlak bilgi birikimlerini sponsorluk odaklı dijital platformları we-link-you’ya aktardılar. Markalar ve sponsorlar arasındaki iletişimi sağlayan we-link-you, yenilikçi projeleri vizyoner markalar ile bir araya getirirken, yaratıcı fikirleri markalarla, markaları ise geniş hedef kitleleri ile buluşturuyor.

Platform ayrıca; fikir sahiplerine ait projeleri incelemeye alıyor. Böylece alanında profesyonel isimler, projenin verimliliğini, olması gereken materyallerinin kontrolünü, dikkat çekiciliğini ve doğru mesajı verip vermediğini kontrol ediyor. Ekip, platforma yüklenen projeleri inceleyerek, proje sahiplerine 48 saat içinde dönüş yapıyor.

We Link You Kurucu Ortağı Tuğba Parlak, platformun ortaya çıkış öyküsünden gelir modeline kadar pek çok sorumuzu yanıtladı…

we-link-you fikri nasıl ortaya çıktı?

Ortağım Rana Erkan Tabanca ve ben birey olarak geleneksel yöntemlerle yürüttüğümüz sponsorluk işlerinde elimiz bir yere kadar uzanabiliyor ve belli miktarda projeye destek olabiliyorduk. Diğer taraftan, bir fikri projelendirmek ve bu projeyi ilgilenecek kişiye ulaştırmak kolay bir iş değil, uzun yıllarca birçok projenin doğru kişiye ulaşamadığı için öylece kaldığını gördük.

Bu yüzden bu işi dijitale dökerek önünü açmak, proje sahipleri ve sponsorlar arasında köprü olmak için yeterince sebebimiz vardı ve bu bizce sektördeki bir ihtiyaçtı. Bu yüzden sponsor arayan yenilikçi projelerle, vizyoner markaları buluşturan bir platform olarak we-link-you doğdu.

Sistem nasıl çalışıyor?

we-link-you’nun geniş proje havuzu ile her kategoriden projeye ulaşmak, tüm bu projeleri bir arada görerek seçimini yapmak sponsor tarafı için zaman açısından da büyük avantaj. Platformumuzu kısaca anlatmak gerekirse sistemimiz oldukça pratik ve kolay.

Platformu açtığınızda karşınıza ‘sponsor ol’ ve ‘sponsor bul’ şeklinde iki buton çıkıyor, bir platform içerisinde iki mekanizma sunuyoruz. Proje sahiplerinden kayıt aşamasında bir paket seçimi yapmalarını istiyoruz. Klasik ve Premium olmak üzere iki alternatif paket bulunuyor.

Paket farkı gözetmeden tüm proje sahipleri için, platforma proje yükleme aşamasında onlara yardımcı olacak ipuçları sunuyoruz, bu da kullanıcıların sorunsuz ve eksizsiz proje yüklemelerinde yardımcı oluyor. Premium paketin Klasik paketten farkı ise; Premium paketi seçerek bizlerden online danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz.

Bu süreçte projenizi ekibimizle beraber geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda projeniz her zaman “öne çıkanlar” bölümünde konumlanıyor ve sponsorların gözünden kaçmıyorsunuz. Projeler sisteme yüklendiğinde projeniz bir onay sürecine giriyor ve ekibimiz projeyi 48 saatlik bir incelemeye tabi tutuyor.

Ve bu inceleme kapsamında eğer bir eksiklik fark edilirse proje sahibine geri bildirimde bulunuyoruz. Sonuç olarak projeler sponsorlarla buluşturulana kadar iyice olgunlaştırılıyor diyebiliriz. Sponsor tarafından gerçekleştirilen üyeliklerde herhangi bir ücret ödenmiyor.

we-link-you gelir modeli nedir?

we-link-you dijital sponsorluk platformunda proje sahibinin projesini yükleyebilmesi için bir paket seçimi yapması gerekiyor. Bu paketlerden birini seçip üyeliğini tamamladığında ise sınırsız proje yükleme hakkı tanıyoruz. Proje sahibi olarak hangi paketi satın aldığınız fark etmeksizin birden fazla proje yükleyebilirsiniz.

Sponsorlara, proje sahibi ile anlaştıktan sonra hem platform hizmet bedelini hem de proje sahibine direkt ödemesi gereken tutarı otomatik olarak hesaplayıp bir ekranda gösteriyoruz. Tüm bu işlemler platformumuz üzerinden gerçekleşiyor.

Proje sahibi ve sponsor buluştuğunda ise we-link-you dijital köprü görevini yaparak aradan çekiliyor ve iletişimi bu iki tarafa bırakıyor. we-link-you için şeffaflık, hız ve güvenilirlik çok önemli. Platformda ödeme kısmındaki iş ortağımız da global bir marka olan İyzico. İyzico güvencesi ile dijital bir ödeme sistemini platformumuza kattık.

Platformdaki projelerden bahsedebilir misiniz?

Şu anda platformda yeni kurulmamıza rağmen 15’e yakın şahane projemiz var ve her geçen gün de yeni projeler yükleniyor. En yakın tarihli projelere örnek vermek gerekirse Mayıs ayında gerçekleşecek Tasting Alaçatı projesi, Haziran’da gerçekleşecek UYANFEST ve Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek Mamut Art Project 10. Yıl projelerimiz var.

Platformda çeşitli kategorilerden çeşitli projeler mevcut. Bu örnekler gibi içeriği çok kıymetli ve yine yakın zamanda gerçekleşecek projelerimiz bulunuyor. Hepsini www.welinkyou.com.tr adresine üye olarak inceleyebilirsiniz. Türkiye’nin her yerinden proje gelmesi bizim en büyük hedeflerimizden.

Öncelikli hedefimiz bu projeleri daha da çeşitlendirerek ulaşamadığımız alanlarda da fark yaratmak. Sadece Büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin her bir köşesindeki projelere ulaşabilmek ve girişim ekosistemini desteklemek istiyoruz. An itibariyle toplam yaklaşık 16 Milyon TL’lik bir ekosisteme sponsorluk arayışı içindeyiz.

Sponsorlar kimler? Sponsorlara nasıl ulaşıyorsunuz? Bireysel sponsorluk da mümkün mü?

Ortağımın ve benim uzun yıllardır işin içinde olmamız sayesinde biriken ciddi bir network ağı var. Bu network aracılığı ile en kısa zamanda doğru projeleri doğru markalarla eşleştirmek amacımız. Sponsor kitleye gerek sosyal medya paylaşımlarımız ve mailing sistemimizle, gerek ise kendi datamızı kullanarak ulaşabiliyoruz.

Şu anda Türkiye’de öncü bir konumdayız. we-link-you’yu duyan proje üreticileri ve iş dünyasından heyecan verici dönüşler alıyoruz. Linklenmeler devam ettikçe proje ve sponsor sayısının da eş zamanlı olarak hızla artacağını ön görüyoruz.

İçerideki projelerimizi hem global hem yerli markalarla linklemek önceliğimiz. Bazı projelerin markalarla birlikte bireysel sponsorluklara da açık olduğunu ifade edebiliriz.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPONSORLUK EKONOMİSİ

90 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

2021-2022 yılında daha önce yaptığımız gibi birçok sponsorluk kategorisini inceledik. Genel bakışta ilk incelediğimiz alan spor oldu. Globalde spor kategorisi sponsorlukları 2020’de tahmini 57 milyar dolar değerindeydi ve 2027 yılına kadar yaklaşık 90 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sektörel bazda çok fazla şaşırmadık çünkü konu spor olduğunda verilerin de bize söylediği gibi en büyük harcamayı yapan sektörler arasında finansal hizmetler, teknoloji ve otomotiv yer alıyor.

ÇİN TEK BAŞINA PAZARIN BEŞTE BİRİ

e-Spor gelirlerinde küresel pazara baktığımızda ise; 2020’de yıllık gelir 947,1 milyon dolar olarak gerçekleşti, pandeminin küresel etkileri dikkate alındığında bu rakamlar gerçekten şaşırtıcı. 2021’de, dünya çapındaki Esports pazarının değeri, 2020’ye göre neredeyse yüzde 50’lik bir artış olan 1,08 milyar doların biraz üzerindeydi.

Küresel pazar geliri görünümünün, Asya ve Kuzey Amerika ile birlikte 2024 yılına kadar 1,62 milyar dolara çıkması bekleniyor. Çin tek başına tüm pazarın neredeyse beşte birini oluşturuyor. Türkiye’de de bu alana destek veren çok kıymetli markalar mevcut.