Dev pizza zinciri el değiştiriyor: Satış için istenen bedel belli oldu

Fast-food devi Yum Brands, Pizza Hut zincirini toplam 2,7 milyar dolar karşılığında satma kararı aldı. Anlaşma kapsamında Çin operasyonları Yum China'ya, küresel faaliyetlerin büyük bölümü ise LongRange Capital'a devredilecek.

Pizza Hut iki ayrı anlaşmayla satılıyor

Yapılan açıklamaya göre satış işlemi iki ayrı bölüm halinde gerçekleştirilecek. Çin ana karasındaki Pizza Hut operasyonları, yaklaşık 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak. Dünyanın geri kalanındaki faaliyetler ise 1,5 milyar dolar karşılığında LongRange Capital bünyesine geçecek.

Satış süreci aylardır gündemdeydi

Yum Brands, mayıs ayında LongRange Capital ile münhasır görüşmelere başladığını duyurmuş ve Pizza Hut'ın geleceğine ilişkin stratejik seçenekleri değerlendirdiğini açıklamıştı. Son kararla birlikte şirket, pizza zincirini elden çıkarma yönünde adım atmış oldu.

Pizza Hut rakiplerinin gerisinde kaldı

Son yıllarda Pizza Hut'ın büyüme performansı, Yum Brands çatısı altındaki diğer markalara kıyasla daha zayıf kaldı. Özellikle Taco Bell markasının hızlı büyümesi ve pazar payını artırması, Pizza Hut'ın performansını gölgede bıraktı. Şirket yönetimi, büyüme hızındaki yavaşlama ve artan rekabet nedeniyle markanın geleceğine ilişkin alternatif senaryolar üzerinde çalışıyordu.

Tüketici alışkanlıkları değişiyor

Fast-food sektöründe son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri de tüketici tercihlerindeki değişim oldu. Özellikle kilo kontrolü amacıyla kullanılan GLP-1 sınıfı ilaçların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok tüketicinin daha sağlıklı beslenme seçeneklerine yöneldiği belirtiliyor. Bu durum, pizza ve benzeri yüksek kalorili ürünler sunan zincirler üzerinde baskı oluşturuyor.

Enflasyon ve maliyetler sektörü zorluyor

Sektördeki şirketler yalnızca değişen tüketici tercihleriyle değil, ekonomik baskılarla da mücadele ediyor. Yüksek enflasyon, artan gıda maliyetleri ve tüketici güvenindeki zayıflama, özellikle ABD'deki restoran zincirlerinin büyümesini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Yum Brands yoluna iki markayla devam edecek

Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yum Brands, Pizza Hut'ın mülkiyetini devretmiş olacak. Buna karşın şirket, bünyesindeki KFC ve Taco Bell markalarını işletmeye ve büyütmeye devam edecek. Uzmanlar, satışın Yum Brands'in kaynaklarını daha hızlı büyüyen markalarına yönlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu değerlendiriyor.