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Hazine ve Maliye Bakanlığından 13,4 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yeni bir kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihraçla toplam 13 milyar 424 milyon liralık kaynak sağlanırken, sertifikalar Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli olarak yatırımcılara sunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığından 13,4 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Haziran valörlü ve 16 Haziran 2027 vadeli olmak üzere 13 milyar 424 milyon liralık TLREFK endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Satışa hak kazanan kurumlara sonuçlar Merkez Bankası sistemi üzerinden bildirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 13 milyar 424 milyon lira tutarında 17 Haziran valörlü, 16 Haziran 2027 itfa tarihli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

 

Etiketler
kira sertifikası Hazine ve Maliye Bakanlığı yatırımcı
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