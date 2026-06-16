Güneş enerjisi ile çifte kazanç modeli: Hem elektrik hem aromatik bitki üretilecek

Çiftçilere aynı arazide hem enerji hem tarımsal üretimin mümkün olduğu örnek bir model sunulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Proje, özellikle iklim değişikliği koşullarında üretim yapan üreticiler için düşük su tüketimli ve katma değeri yüksek alternatif üretim deseni oluşturuyor. Elde edilen ürünler katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Proje sonucunda elde edilecek ürünler yalnızca ham tarımsal ürün olarak kalmayacak, bitkisel çay, tıbbi ve aromatik yağ olarak işlenerek kadın kooperatifleri tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Böylece hem yerel üreticilerin hem de kadın girişimcilerin üretim, işleme ve pazarlama süreçlerine aktif katılımı sağlanacak. Ladik GES sahasında uygulanan bu modelin ilerleyen süreçte GES sahasının geri kalan 640 dönüm kısmında da yaygınlaştırılması hedefleniyor."