Petrol fiyatlarında sert düşüş: Brent 3 ayın dibini gördü

Küresel enerji piyasalarında yön yeniden aşağı döndü. ABD-İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ön anlaşmanın ardından arz endişelerinin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında satış baskısı hızlandı. Brent petrol, mart ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken yatırımcılar gözünü İsviçre'de başlayacak yeni müzakere sürecine çevirdi.

Brent petrol 3 ayın en düşük seviyesinde

Petrol piyasalarında düşüş eğilimi haftanın ikinci gününde de devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 3 gerileyerek 80 dolar seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 80,62 doları gören Brent petrol, böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD ham petrolü olarak bilinen WTI'ın varil fiyatı da yüzde 3,1 düşüşle 78,27 dolara indi. WTI, gün içinde 10 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 78,14 doları test etti.

Düşüş serisi dördüncü güne taşındı

Hem Brent hem de WTI kontratları üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybetti. Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşte, arz risklerinin azalacağına yönelik beklentiler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve İran ile yaşanan çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan geçici anlaşma, enerji piyasalarında olumlu karşılandı. Anlaşmanın açıklanmasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü de yaklaşık yüzde 5 gerilemişti.

Yeni müzakere turu İsviçre'de başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla İran ve ABD heyetlerinin cuma günü İsviçre'de yeniden masaya oturacağını açıkladı. Piyasalar, görüşmelerden çıkacak sonuçların enerji arzı üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden birinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler olduğunu belirtiyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazın yeniden normal işleyişine dönmesi halinde küresel arzın rahatlayabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlardan temkinli iyimserlik

Saxo Bank analisti Ole Hansen, piyasanın boğazın beklenenden daha hızlı açılacağını fiyatladığını ve bu nedenle kısa vadede aşağı yönlü risklerin sürdüğünü ifade etti.

Ancak Hansen, düşük stok seviyeleri, yaz döneminde artan talep, stratejik rezervlerin yeniden doldurulması ve jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması nedeniyle petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesinin sanıldığı kadar kolay olmayabileceğine dikkat çekti.

Tankerler güvenlik garantisi bekliyor

Hürmüz Boğazı'nda ticari hareketlilik henüz tam anlamıyla normale dönmüş değil. Bölgedeki mayın temizleme çalışmaları ve güvenlik önlemlerinin tamamlanmasını bekleyen birçok taşımacılık şirketi, boğazı kullanmak için resmi güvenlik garantileri talep ediyor.

İlk işaretler, ABD-İran anlaşmasının boğazın yeniden açılmasını ve mevcut ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını sağlayabileceğine işaret ediyor. Bu süreçte tarafların başta nükleer program olmak üzere birçok kritik konuyu müzakere etmeyi sürdürmesi bekleniyor.