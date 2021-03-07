Alpheta, Clivex, Getwell, B-good ve Banduff markalarının çatısını oluşturan, beş kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Honnes; 2020’de yüzde 200 büyümeyle 120 milyon TL ciroya ulaştı.

Ceren Oral Balaban coral@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim Şubat 2021 tarihli sayıdan

Honnes Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Avşar; hastane, eczane, market ve ihracat kanalına aynı anda hizmet veren ve yara bandı üretimi yapan tek Türk şirketi olduklarını söylüyor. Avşar, “Bu yıl 6,5 milyon TL yatırım bütçesiyle kozmetik alanına gireceğiz” diyor.

Hikâyesi 1987’de tabelası olmayan bir dükkânda başlayan Çapa Medikal, 2020 yıl sonu itibarıyla ulaştığı 450 milyon TL ciroyla Türkiye’nin en büyük medikal ürün dağıtıcılarım başında geliyor.

Şirket bünyesinde 2015’te kurulan ve B-good ürünleriyle piyasaya giren Honnes ise tıbbi alanda kullanılan yapışkanlı sabitleme bantları ve hazır pansuman örtüleri ile elastik bandajlar, sargı bezleri, gazlı bezler gibi özellikle akut ve kronik yara bakımında ihtiyaç duyulan ürünler ile maske ve dezenfektan üretiyor.

Başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere, beş kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Honnes Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Avşar, Amerika ve Afrika’da ciddi fırsatlar gördüklerini kaydediyor.

2021’de kozmetik alanına geniş bir ürün gamıyla giriş yapacaklarını ayrıca dezenfektan ve biyosidal ürünlerde üretim gamını genişletmek için Sakarya’da yeni tesis kurdukları bilgisini veren Avşar, böylece yıllık 750 bin litre olan biyosi-al ürün kapasitesini 8,4 milyon litreye taşıyacaklarını aktarıyor. Şirketin 2021 yılı cirosal büyüme hedefi ise en az yüzde 25.

Zekeriya Avşar ile Honnes’in hedeflerini ve yatırım planlarını konuştuk.

Çapa Medikal’i tanıyabilir miyiz?

Meslek hayatıma başladığım eczacı kalfalığı sayesinde eczacıların yaşadıkları zorlukları çok iyi analiz ettim. Eczacılar için bir şeyler yapma ve farklılık yaratma isteği gençlik yıllarıma dayanıyor.

Çapa Medikal ‘in hikâyesi 1987’de tabelası olmayan bir dükkânda başladı ve büyük başarılara imza attık.

Zamanla medikal alanındaki lojistik faaliyetlerimiz gelişti ve önce B-good markamız doğdu. Kısa sürede medikalde lojistik dağıtımındaki altyapı yatırımlarımızı güçlendirdik ve Türkiye’nin en büyük medikal dağıtıcısı konumuna geldik. 2020 yılsonu itibarıyla 450 milyon TL’ye ciroya ulaştık.

Honnes’in marka yolculuğu nasıl başladı?

2015’te B-good ürünleriyle piyasaya girdik. Tıbbi alanda kullanılan yapışkanlı sabit-leme bantları ve hazır pansuman örtüleri ile elastik bandajlar, sargı bezleri, gazlı bezler gibi özellikle akut ve kronik yara bakımında ihtiyaç duyulan ürünleri üretiyoruz. Hastane, eczane ve perakende kanallarında satışa sunulan Alpheta, Clivex, Getwell, B-good, Banduff markalarının çatısını oluşturuyoruz.

B-good, eczane modelli ve ürünlerinin satışı yalnızca eczanelerde gerçekleşiyor. Getwell ise eczane ve markette birlikte yer alıyor. B-good’un ürün gamında sargı bezi, flaster, yara bandı gibi tıbbi cihazlar daha fazlayken Getwell daha çok günlük hayatı kolaylaştırmaya yönelik ürünlerle piyasada yer alıyor. Tesisimiz ise 5 bin 800 metrekare kapalı alanıyla Çayırova/Kocaeli’de yer alıyor.

Farkınız ne?

Honnes, rakiplerinin aksine hem hastane hem eczane hem market hem de ihracat kanalına aynı anda hizmet veren ve yara bandı üretimi yapan tek Türk şirketi. Ulusal ve global pazarlara hizmet veriyoruz. Aynı zamanda su geçirmez yara bandı gibi Türkiye’de bizden önce üretilemeyen bir ürünü Türkiye pazarına soktuğumuz için kullandığımız teknolojilerle sektöre katma değer sağlıyoruz.

2020, nasıl bir yıl oldu? Pandemi sizi nasıl etkiledi?

2019’u 60 milyon TL ciroyla kapatmış, 2020’de ise 2019’a benzer TL bazında yüzde 40, adet bazında yüzde 20 büyüme hedefiyle yola çıkmıştık.

Ancak pandemiyle ürünlerimize talep de iç ve dış pazarda önceki yıllara göre katlandı. Pandemi ürünlerine artan talebe kısa sürede verdiğimiz yatırım cevabıyla 2020 üçüncü çeyrek sonunda 2021 yılı hedefimizi tutturduk. 2020’de yurtiçinde ve yurtdışında yüzde 200’ün üstünde büyümeyle 120 milyon TL ciroya ulaştık.

En çok hangi ürünler talep gördü?

Pandemiyle maske ve dezenfektan en çok rağbet gören ürünlerimiz. Bu ürünleri; desenli yara bantları, sabitleyici esnek flasterimiz, ameliyat öncesi ve sonrası yaralanmalar için kullanılan steril yara örtümüz. Covid-19 nedeniyle ameliyat sayıları azaldığından medikal tarafında ise pazar daraldı.

Üretimde nereden nereye geldiniz?

Pandemi öncesi aylık 500 bin olan maske üretimi, günlük 1,5 milyon adede yükseldi. Hem iç hem yurtdışı pazarda maskeye yoğun talep var. Dezenfektanda eczane kanalı için butik üretim yapıyorduk.

Eczane pazarı için yıllık 80 bin litrelik bütçemiz vardı. Pandemiyle bu rakam yüzde 800 arttı ve 650 bin litreyle yılı kapattık. Yıllık 10 milyon metrekare sürme kapasitemizi 2020’de 14 milyona, yıllık 900 milyon adet olan yara bandı üretim kapasitemizi ise 1,45 milyar adede çıkarttık.

2021 ajandanızda öne çıkan başlıklar neler?

2021’de ciromuzu 2020’ye göre en az yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Yıllık 750 bin litre olan biyosidal ürün kapasitemizi ise 8,4 milyon litreye taşıyacağız.

Yeni yatırımlar olacak mı?

Bu yıl kozmetik alanına geniş ürün gamıyla giriş yapacağız, büyük yatırımlarımız olacak. Kozmetik için 2021’de AR-GE ve pazarlama bütçemiz 6,5 milyon TL. Ayrıca dezenfektan ve biyosiyal alanında üretim gamımızı genişletmek için Sakarya’da yeni tesis kuruyoruz. Bu alana ayırdığımız ekipman yatırımı bütçesi ise 8,5 milyon TL. Kısaca ilk etapta 15 milyon TL’lik yatırımımız olacak.

Ürünlerinizi kaç ülkeye ihraç ediyorsunuz?

Yurtiçindeki satış ve pazarlama faaliyetleriyle ulaştığımız hastane, eczane, medikal ve perakende noktalarına her geçen gün yenilerini eklerken en başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere, beş kıtada birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Her markamız farklı segmente hitap ettiği için bütün markalarımızla yurtdışında yer alıyoruz. Beş kıta, 50’den fazla ülkede varız diyebiliriz.