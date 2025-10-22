Halka arzdan bu yana değeri yüzde 280 arttı

Popüler Labubu bebeklerinin üreticisi olan Pop Mart, Ağustos ayında canavar temalı oyuncakların mini versiyonlarının piyasaya sürülmesinden sonra satışlarının arttığını söylüyor.

Çinli firma, Eylül ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde küresel gelirinin bir önceki yıla göre yaklaşık %250 arttığını söylüyor. Çin dışındaki satışlar da artışa katkı sağladı; Amerika'daki gelir %1.200'ün üzerinde artarken, Avrupa'da ise %700'ün üzerinde artış yaşandı.

BBC Online'da yer alan habere göre; şirketin hisseleri Çarşamba günü Hong Kong'da %5,5'ten fazla değer kazanarak borsa değerini yaklaşık 45,5 milyar dolara (34 milyar sterlin) çıkardı. Koleksiyoncular, dünya çapındaki mağazalarda uzun kuyruklar oluşmasına neden olan, bir sıra sivri dişe sahip kurgusal elf benzeri yaratıklar olan Labubus'a takıntılı hale geldi.

Hisseleri 2020'den bu yana işlem görüyor

Labubu, özellikle ABD'de Kim Kardashian ve K-pop grubu Blackpink'ten Lisa gibi ünlülerin de dahil olmasıyla büyük ilgi gördü. Coca-Cola ve manga serisi One Piece gibi büyük isimlerle yapılan ortaklıklar da Labubu'nun dünya çapında tanınırlığını artırmasına yardımcı oldu.

2019 yılında piyasaya sürülen Labubu bebekleri, Pop Mart'ın dünya çapında 2 binden fazla otomat ve mağaza işleten büyük bir perakendeci haline gelmesine yardımcı oldu. Şirket, hisselerini 2020 yılında Hong Kong Borsası'nda satışa sunmaya başladı ve o tarihten bu yana hisselerin fiyatı %280'den fazla arttı.

Fakat Pop Mart hisseleri son dönemde, Wall Street yatırım bankası JPMorgan'ın raporuyla oyuncaklarının popülaritesini sürdürmesinin pek mümkün olmadığı yönündeki endişeler nedeniyle son haftalarda düşüş yaşamıştı.