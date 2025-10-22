ARA
  • Karadeniz'de balık sezon hareketlendi: Ordu'da hamsi 25 TL'den alıcı buluyor

Karadeniz'de balık sezon hareketlendi: Ordu'da hamsi 25 TL'den alıcı buluyor

Karadeniz’de balık sezonu sürerken, Fatsa’daki tezgâhlarda hamsi 25 liradan satışa sunuluyor. Bölge genelinde fiyatlar vatandaşların ilgisini çekiyor.


Karadeniz’de balık sezonunun başlamasıyla tezgâhlar yeniden hareketlendi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde en ucuz hamsinin kilosu 25 TL’den satışa sunuldu.

Karadeniz’de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü. Fatsa'da balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatının 25 TL'ye kadar düştü.

Bölge sakinleri ise sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yer alan hamsileri alabilmek için sıraya giriyor.

Balıklar kısa sürede tükenirken, balıkçılar herkesin yiyebilmesi için bir kişinin en fazla 2 kilogram alabileceğini kaydediyor. 

Uzun süredir Fatsa'da balıkçılık yapan Samet İlişe sezondan memnun olduklarını belirterek, "Halkımızı tezgahımıza bekliyoruz. Şu anda hamsi 25 TL'den vatandaşlarımızın hizmetindedir. Fatsa'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartları iyi gittikçe bu fiyatlar da devam eder" ifadelerini kullandı. 

Balıkçı Faruk İlişe ise hamsinin bolluğundan ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

İlişe, "Biz burayı kurduğumuz günden beri kaliteli ve uygun fiyatlı balıkları sunuyoruz. Şu anda hamsi 25 TL. Havalar böyle giderse bu fiyatlardan satmaya devam edeceğiz" dedi.
