11 ilde FETÖ operasyonu: 93 vergi müfettişi gözaltında

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Hazine ve Maliye Bakanlığında aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi. Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

