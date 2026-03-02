ARA
  • 2025 Gelir Vergisi Beyanname dönemi başladı: Son gün ne zaman?

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar verebilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek. Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor. Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

