Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar? Ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

2026 Emekli İkramiyesi Ne Kadar Olacak? (Zam Senaryoları)

Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen ikramiye tutarı için ekonomi yönetiminin masasında üç farklı formül bulunuyor:

5.000 TL Formülü: Mevcut tutara %25 oranında bir artış yapılması en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

5.500 TL Formülü: Enflasyon verileri ve refah payı düzenlemesiyle 1.500 TL’lik bir artış yapılması gündemde.

6.000 TL Formülü: Bütçe imkânlarının zorlanması halinde ikramiyenin %50 zamla bu seviyeye çekilebileceği de kulis bilgilerine yansıyanlar arasında.