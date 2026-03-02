Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar? Ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

2026 yılı Ramazan Bayramı’na yaklaşık 18 gün kala, 17 milyonu aşkın emeklinin en çok merak ettiği konu olan bayram ikramiyeleri için kritik haftaya girildi. Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla milyonlarca vatandaş, Meclis'ten gelecek zam haberine ve ödeme takvimine kilitlenmiş durumda.
2026 Emekli İkramiyesi Ne Kadar Olacak? (Zam Senaryoları)
Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen ikramiye tutarı için ekonomi yönetiminin masasında üç farklı formül bulunuyor:
5.000 TL Formülü: Mevcut tutara %25 oranında bir artış yapılması en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.
5.500 TL Formülü: Enflasyon verileri ve refah payı düzenlemesiyle 1.500 TL’lik bir artış yapılması gündemde.
6.000 TL Formülü: Bütçe imkânlarının zorlanması halinde ikramiyenin %50 zamla bu seviyeye çekilebileceği de kulis bilgilerine yansıyanlar arasında.
Süreç: AK Parti grubunun zam düzenlemesini içeren torba yasayı bu hafta içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından nihai tutar Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek.
Ödeme Tarihleri Ne Zaman?
2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödemeleri bayramdan önceki hafta tamamlaması planlanıyor:
Tahmini Ödeme Aralığı: 9 - 15 Mart 2026
Sıralama: Ödemeler; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) ayrımına göre tahsis numarasının son hanesi esas alınarak yapılacak.