3 hava yolu firması bugünkü bazı seferlerini iptal etti

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtına uyarısı nedeniyle bugün hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararları doğrultusunda bazı seferini iptal ettiğini duyurdu.