  • OpenAI video oluşturma uygulamasını kapatıyor: Odak noktası robotik alan olacak

OpenAI video oluşturma uygulamasını kapatıyor: Odak noktası robotik alan olacak

OpenAI , geçen yıl büyük bir coşkuyla piyasaya sürdüğü ve yaratıcı araçlar ile sosyal medyaya daha büyük bir atılımın sinyalini veren video oluşturma uygulaması Sora'yı aşamalı olarak kapatıyor .

Edip Üçok
Edip Üçok
[email protected]

OpenAI video oluşturma uygulamasını kapatıyor: Odak noktası robotik alan olacak

OpenAI'nin ChatGPT'den sonraki ilk bağımsız uygulaması olan Sora, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürüldüğünde teknoloji dünyasında bir devrim olarak nitelendirilmişti. 

iPhone App Store’da kısa sürede zirveye yerleşen uygulama, kullanıcıların metin komutlarıyla yüksek kaliteli videolar üretmesine olanak tanıyarak sosyal medyada büyük bir fırtına koparmıştı.

Kapatılma Kararının Arkasındaki Temel Nedenler

OpenAI'nin bu sürpriz geri çekilme kararının arkasında üç ana faktör yatıyor:

Hesaplama Maliyetleri ve Verimlilik: Video üretimi, metin üretimine göre devasa bir işlemci gücü (GPU) ve enerji gerektiriyor. Şirket, sınırlı kaynaklarını daha verimli kullanmak adına "yüksek maliyetli ürünlerde ödün vermek" zorunda kaldığını açıkça belirtti.

Stratejik Odak Kayması (Robotik ve Simülasyon): Sora ekibi dağıtılmıyor; aksine daha iddialı bir alana kaydırılıyor. OpenAI sözcüsüne göre ekip, artık videodan ziyade "dünya simülasyonu" üzerine yoğunlaşacak. Amaç, yapay zekanın fiziksel dünyayı ve hareket yasalarını anlamasını sağlayarak, robotik alanındaki gelişmelere öncülük etmek.

Hukuki ve Etik Baskılar: Telif hakkı sahipleri, içeriklerinin izinsiz kullanılmasından; eleştirmenler ise uygulamanın "yapay zeka çöplüğü" ve dezenformasyona yol açmasından derin endişe duyuyordu.

Disney Anlaşması İptal Edildi

Aralık ayında imzalanan ve Disney karakterlerinin Sora üzerinde kullanılmasını öngören tarihi iş birliği, projenin rafa kalkmasıyla birlikte sona erdi. Disney, kararı saygıyla karşıladıklarını belirtirken, gelecekte yaratıcı haklara saygı duyan diğer platformlarla çalışmaya açık olduklarının sinyalini verdi.

OpenAI’nin Yeni Rotası: Bireyselden Kurumsala


CNN'de yer alan haberdeki en önemli detaylardan biri, OpenAI'nin artık son kullanıcıya hitap eden "eğlence odaklı" araçlardan ziyade, kurumsal ve profesyonel çözümlere odaklanmaya başlaması.

Rekabet Kızışıyor: Google'ın video üretimindeki atılımları ve Anthropic’in yazılımcılar arasında popüler olan Claude Code gibi ürünleri, OpenAI'yi pazar payını korumak için daha spesifik ve ticari alanlara yönelmeye zorluyor.

Kullanıcı Verileri Ne Olacak?

Sora kullanıcıları için belirsizlik sürerken, OpenAI yaptığı açıklamada kullanıcıların platformdaki içeriklerini dışa aktarmaları ve korumaları için teknik çözümler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

