Rekabet Kurumu mercek altına almıştı: Tohum piyasasında rekabet ihlali soruşturmasında karar verildi

Rekabet Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ (ANTALYA TARIM), Gautier Tohum Üretim Dağıtım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (GAUTIER), Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (METGEN) ve Tasfiye Halinde AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 07.11.2024 tarihli ve 24-45/1055-M sayılı, 12.12.2024 tarihli ve 24-53/1169-M Rekabet Kurulu (Kurul) kararları uyarınca yürütülen soruşturmanın tamamlandığı duyuruldu.

49 milyon TL'den fazla ceza kesildi

Yapılan soruşturma sonucunda, soruşturma taraflarından Antalya Tarım, GAUTIER, METGEN ve TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği sebebiyle dört teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda ise, Antalya Tarım'a 44.608.467,01 TL, GAUTIER’e 736.566,84 TL, METGEN’e 3.360.943,75 TL ve TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN’e 342.359,42 TL olmak üzere toplamda 49.048.337,02 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ise toplamda 188.921.100,24 TL idari para cezası verildiği de kaydedildi.

12 teşebbüs uzlaştırma başvurusunda bulundu

Öte yandan, soruşturma süreci devam ederken Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti., Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ, HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Nunhems Tohumculuk AŞ, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti., Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti., Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ, Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rito Tohum AŞ tarafından uzlaştırma başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

Buna göre, bahsi geçen 12 teşebbüsün rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek ve ayrıca Nunhems Tohumculuk AŞ ile Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti.’nin satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini kabul etmeleri ve soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezalarında yüzde 25 oranında indirim uygulandığı da belirtildi.