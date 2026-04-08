KAP'a bildirildi: Fenerbahçe yönetiminde 6 yeni atama

Fenerbahçe Futbol A.Ş., 8 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kuruluna yeni isimlerin atandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şirketin Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi hükmü çerçevesinde veTürk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca boş olan yönetim kurulu üyeliklerine Ertan Torunoğulları, Orhan Demirel, Orkan Orakçıoğlu, Ozan Vural, Taner Sönmezer ve Barış Baran Aras'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına karar verildiği bildirildi.

İlk genel kurul toplantısında onaya sunulacak

Ataması yapılan üyelerin görevlerinin, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi tamamlanana kadar süreceği ve bu atamaların ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacağı da kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi hükmü çerçevesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, boş olan yönetim kurulu üyeliklerine, mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere; Sayın Ertan Torunoğulları, Sayın Orhan Demirel, Sayın Orkan Orakçıoğlu, Sayın Ozan Vural, Sayın Taner Sönmezer ve Sayın Barış Baran Aras'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına, karar verilmiştir.

