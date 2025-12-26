AKOM uyardı: Dondurucu soğuklar geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde etkisini gösterecek soğuk hava dalgasına ilişkin uyardı.

AKOM, 26 Aralık 2025- 2 Ocak 2026 tarihlerinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, sıcaklıkların bu geceden itibaren azalacağını ve dondurucu seviyelere gerileceğini duyurdu.

Buzlanma ve don olayına dikkat

Kar yağışının görüleceğini belirten AKOM, buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılarda bulundu:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5°C’ler civarına, bölgesel olarak 0°C’ler civarına, dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."