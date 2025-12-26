ARA
DOLAR
42,90
0,13%
DOLAR
EURO
50,56
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
6247,80
1,25%
GRAM ALTIN
BIST 100
11294,37
-0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AKOM uyardı: Dondurucu soğuklar geliyor

AKOM, önümüzdeki günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dondurucu soğukların görüleceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.


AKOM uyardı: Dondurucu soğuklar geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde etkisini gösterecek soğuk hava dalgasına ilişkin uyardı.

AKOM, 26 Aralık 2025- 2 Ocak 2026 tarihlerinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, sıcaklıkların bu geceden itibaren azalacağını ve dondurucu seviyelere gerileceğini duyurdu.

Buzlanma ve don olayına dikkat

Kar yağışının görüleceğini belirten AKOM, buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılarda bulundu:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5°C’ler civarına, bölgesel olarak 0°C’ler civarına, dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL