TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Atalay açıkladı: E-Devlet'in yurt dışına mı açılıyor?

TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 hedeflerini değerlendirdi.

TÜRKSAT için 2025'i "kurumsal dönüşüm" yılı ilan ettiklerini bildiren Atalay, bu yıl, 2026 ve sonrasında daha güçlü bir TÜRKSAT oluşturmak için önemli adımlar attıklarını söyledi.

"Başka alanlara açılmak için de altyapı çalışmaları yürüttük"

Atalay, bu yıl, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin dışında başka alanlara açılmak için de altyapı çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Bizi önce bölgesel, sonra küresel oyuncu yapacak, havacılık sektörüne de açacak bir proje olan uçak içi internet bağlantısı (IFC) üzerinde çalışmaya başlamıştık, bu sene tamamlandı. IFC projesinin AJet ile sözleşmesini imzaladık. Bu projede teknik altyapımızı da önemli ölçüde tamamladık. Kendi özgün yazılımlarımızı büyük ölçüde gerçekleştirdik ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde AJet uçaklarında bu hizmeti devreye almaya başlayacağız." dedi.

Söz konusu internet bağlantısı hizmetini TÜRKSAT uyduları üzerinden ve Türk Hava Yolları iştiraki olan TCI Aircraft Interiors şirketiyle birlikte yürüttüklerini aktaran Atalay, "AJet gibi 'low-cost regional' diye tarif edilen bir hava yolu segmentinde internet hizmeti yoktu ve bu hizmet ilk defa olacak. Diğer hava yollarının verdiği hizmetlerden daha yüksek hızlarda internet verebilme kabiliyetine sahip bir altyapı kurduk. Bu hizmet, hem ilk defa hem de iyi bir internet hızıyla başlıyor. Dolayısıyla onun üzerinden pek çok katma değerli hizmetler de verilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKSAT'ın ana faaliyet alanlarından biri de uydu hizmetleri"

Atalay, TÜRKSAT'ın ana faaliyet alanlarından birinin de uydu hizmetleri olduğunu anımsatarak, bu alanda Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı, uzaydaki temsilcisi olduklarını ve gök vatanda da 6 uydu ile ülkeyi temsil ettiklerini anlattı.

Uyduların belirli bir ömrü olduğuna işaret eden Atalay, "Türksat 3A uydumuz, 2023'te 15 yılını doldurdu. Şu anda uzatmaları oynuyor. Onun yerine mutlaka bir uydu koymamız lazım. Bir de hızla internet ve yayıncılık alanında kapasiteye ihtiyacımız artıyor. Hem de onu karşılayabilmek için Türksat 7A projesini hayata geçiriyoruz ve bu, 3A uydumuzun yerini alacak. Ondan daha yüksek kapasiteli ve özellikli olacak. Hedefimiz, uydumuzun hem bugünkü hem de gelecekteki ihtiyacımızı karşılaması. Yörünge haklarını kaybetmemek için 3 yıl içinde oraya bir uydu yerleştirmek durumundayız. 3A'nın yerine en geç 2030'da yeni bir uydu göndermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Küresel veri büyüklüğü 2,5 yılda 2'ye katlandı"

Atalay, verinin, bütün kurum ve ülkeler için en kıymetli hazine olduğunu, küresel veri büyüklüğünün 2,5 yılda 2'ye katlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde çok sayıda veri merkezine ihtiyaç var. TÜRKSAT olarak pek çok kuruma hizmet veriyoruz, farklı hizmet türlerini üretiyor, barındırıyoruz. Bu nedenle hızlı bir veri merkezi talebi oluştu. Birkaç yıl öncesinden başlayan bu konudaki çalışmalar artık sonuna ulaştı, ihale sürecindeyiz.

Muhtemelen ocak ayı içinde ihalemizi sonuçlandırmış olacağız. Oluşturacağımız Gölbaşı'ndaki bu veri merkezi, çok yüksek bir veri saklama kapasitesine sahip olacak. TÜRKSAT'ın sahip olduğu veri saklama kapasitesinin 8 katı büyüklüğe sahip olacak. Aynı zamanda içinde yüksek veri işleme yeteneğine sahip sunucular bulunacak. Yapay zeka ve benzeri yüksek düzeyde işleme gerektiren hizmetler için ve bizim için hayati olacak bir veri merkezi oluşturuyoruz, son aşamasındayız. Önümüzdeki yıl inşaata başlıyoruz."

e-Devlet yurt dışına açılıyor

e-Devlet Kapısı'nın Türkiye'nin başarı hikayelerinden biri olduğunu belirten Atalay, e-Devlet'in, dijital devlet ve dijital dönüşüm örnekleri arasında dünyadaki ilk üç uygulamadan biri olduğunu ifade etti.

Atalay, e-Devlet Kapısı'nda çok sayıda kamusal hizmetin elektronikleştirildiğine ve bu hizmetlerin vatandaşlara sunulduğuna işaret ederek, "8 bin 800 civarında hizmet sunuluyor burada. 68 milyon vatandaşımız burada kullanıcı olarak kaydedildi. 2025 yılı içinde yaklaşık 4 milyar erişim gerçekleştirilmiş. Çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Çok yoğun, çok yüksek sayıda kullanıcı sayısına sahip." dedi.

Eskiden çeşitli kamu kurumlarından alınan pek çok hizmetin zamandan ve mekandan bağımsız olarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınır hale geldiğini hatırlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bunun daha yeni teknolojiyle çok daha kompakt versiyonunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için geliştirdik, orada dijital devlet altyapısı oluşturuldu. Bu deneyimi dost ve kardeş ülkelere de satmak istiyoruz. Bu yönde gayret var. Bununla ilgilenen çok sayıda ülke var. 2026 bu açıdan bizim için de önemli bir yıl olacak. e-Devlet'in yurt dışına açılması, ihracı söz konusu olacak. Komşu ülkelerimizden Romanya ile yoğun görüşmeler sürüyor. Kendi yakın coğrafyamızda ve gönül coğrafyamızdaki ülkelerle yakın işbirliği içindeyiz. 2026, TÜRKSAT için dünyaya açılma yılı. 2025 yılını buna hazır olmakla geçirdik. TÜRKSAT Türkiye'nin sınırlarına sığmıyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak yurt içine yönelik faaliyet gösterdik, oralar belli bir doygunluğa ulaştı. Bizim yetkinlik ve yeteneklerimiz de bu seviyeye erişti. 2026 ve sonrası için hedefimiz, hem uydu hizmetlerinde hem diğer hizmet alanlarımızda öncelikle bölgesel bir oyuncu, sonra da küresel oyuncu olmak. Dünyanın her yerinde ürünleri ve hizmetleri satılabilir, kullanılabilir bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz."