Visa, Stablecoin Danışmanlık Servisi'ni hayata geçirdi

Uluslararası dijital ödeme şirketi Visa, Stablecoin Danışmanlık servisini hayata geçirdiğini açıkladı. Visa Danışmanlık ve Analitik Birimi (VCA) tarafından sunulan bu yeni katma değerli servis sayesinde; bankalar, fintech’ler ve farklı ölçeklerdeki işletmeler, pazar uyumu, strateji geliştirme ve uygulama süreçlerinde yol gösterici içgörülere ve önerilere ulaşabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, “Avrupa genelinde stablecoin’ler, ödeme inovasyonunu hızlandırıyor ve yeni dijital akışların önünü açıyor. Yeni Danışmanlık servisimizi, müşterilerimize pratik içgörüler ve özel öneriler sunmak üzere tasarladık. Bu sayede; güçlü stablecoin ve dijital varlık çözümlerinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere, büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmalarına ve rekabette bir adım önde kalmalarına destek olmayı hedefliyoruz” dedi.