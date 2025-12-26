ARA
Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, entegre mücadele kapsamında meyve bahçelerinde yabani otla mücadelede çevre dostu ve ekonomik bir yöntem olan kaz yetiştiriciliğini uygulamaya aldı.


Yabani otla mücadelede kazlar görevde

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), meyve bahçelerinde yabani otla mücadelede kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla entegre mücadele çalışmaları kapsamında kaz yetiştiriciliği uygulamasını hayata geçirdi.

Örnek proje çerçevesinde Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden getirilen 100 adet kaz, MAREM bahçelerinde otlatılmaya başlandı. MAREM ekipleri, kazların meyve bahçelerinde yabani otları ve bazı zararlı böcekleri tüketerek doğal bir biyolojik mücadele sağladığını, bu sayede hem çevrenin korunduğunu hem de ilaç kullanımının önemli ölçüde azaltıldığını belirtti. Kaz gübresinin ise toprağa organik madde kazandırarak verimliliği artırdığı ifade edildi.

Bölge çiftçisine örnek olması amacıyla yürütülen projede, önümüzdeki günlerde 250 kazın daha MAREM bahçelerinde otlatılacağı bildirildi. Kazların düşük yem maliyetiyle yetiştirilebildiğine dikkat çeken yetkililer, kaz etinin, yumurtasının ve tüyünün de üreticiye ek ekonomik katkı sunduğunu kaydetti.

MAREM tarafından başlatılan bu uygulamanın, meyve bahçelerinde yabani otla mücadelede kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması ve üreticilere sürdürülebilir, doğal bir alternatif sunması hedefleniyor.
