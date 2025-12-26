Yabani otla mücadelede kazlar görevde

Örnek proje çerçevesinde Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden getirilen 100 adet kaz, MAREM bahçelerinde otlatılmaya başlandı. MAREM ekipleri, kazların meyve bahçelerinde yabani otları ve bazı zararlı böcekleri tüketerek doğal bir biyolojik mücadele sağladığını, bu sayede hem çevrenin korunduğunu hem de ilaç kullanımının önemli ölçüde azaltıldığını belirtti. Kaz gübresinin ise toprağa organik madde kazandırarak verimliliği artırdığı ifade edildi.