Aralık'ta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay taze balıktaki fiyat artışını yüzde 10,06 ile ilaçlar, yüzde 10 ile dana eti izledi.

Aralık 2025'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,35 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık, yüzde 6,92 ile patates ve yüzde 6,86 ile alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,3 ile taze meyveler, yüzde 4,83 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 ile erkek giyimi takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2025'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 2,94 ve ulaştırmada 1,03 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,91 ile haberleşme olarak belirlendi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 ve konutta yüzde 1,39 artış, ulaştırmada ise yüzde 1,03 azalış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, konutta yüzde 0,24 artış, ulaştırmada yüzde 0,16 azalış yönünde oldu.

- Yıllık değişimler

Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 6,5 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,27 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31, ulaştırmada yüzde 28,44 ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 artış yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 108 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.