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AYBAN, 17 Temmuz'da ilk seferine çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği AYBAN, 17 Temmuz'da hizmete başlayacak.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AYBAN, 17 Temmuz'da ilk seferine çıkıyor

İncirliova ile Köşk arasında hizmet verecek olan sistem, Aydın Şehir Hastanesi, Tekstil Park, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, Umurlu ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi güzergahından geçerek vatandaşlara alternatif ve konforlu ulaşım imkanı sunacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, kentin yeni alternatif ulaşım sistemi olan AYBAN'ın 17 Temmuz Cuma günü ilk seferlerine başlayacağı bildirildi. AYBAN, İncirliova - Aydın Şehir Hastanesi - Aydın - Tekstil Park - ASTİM Organize Sanayi Bölgesi - Umurlu - Aydın Organize Sanayi Bölgesi - Köşk güzergahında hizmet verecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaptığı açıklamada, "Kentimizin yeni alternatif ulaşımı AYBAN 17 Temmuz Cuma gününden itibaren hizmete başlıyor. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sunacağız. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. Yetkililer, AYBAN'ın sefer saatleri ve detaylı ulaşım bilgilerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile AYKART Mobil Uygulaması üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

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