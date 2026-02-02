2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lise, lisans KPSS tarihleri

ÖSYM’nin 2026 yılı için yayımladığı resmi sınav takvimi ile KPSS maratonunun tüm detayları netleşti. Bu yıl; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim kademelerinin tamamı için sınav düzenlenecek olması, adaylar arasındaki heyecanı daha da artırmış durumda.