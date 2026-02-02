2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lise, lisans KPSS tarihleri

ÖSYM’nin 2026 yılı için yayımladığı resmi sınav takvimi ile KPSS maratonunun tüm detayları netleşti. Bu yıl; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim kademelerinin tamamı için sınav düzenlenecek olması, adaylar arasındaki heyecanı daha da artırmış durumda.
2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Normal Başvuru Tarihleri
|Geç Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bil., Alan Bil.)
|1 – 13 Temmuz 2026
|22 – 23 Temmuz 2026
|6 Eylül / 12-13 Eylül 2026
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
|19 – 20 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim (Lise)
|27 Ağustos – 8 Eylül 2026
|15 – 16 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|KPSS DHBT
|22 – 30 Eylül 2026
|7 – 8 Ekim 2026
|1 Kasım 2026
Geç başvuru döneminde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
Oturum Süreleri ve Saatleri
Sınav günü kapıların sınav başlama saatinden 15 dakika önce (saat 10:00'da) kapanacağını unutmamak gerekir.
Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026 | Saat: 10:15 | 130 Dakika
Eğitim Bilimleri: 6 Eylül 2026 | Saat: 14:45 | 100 Dakika
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 | Saat: 10:15 | 150 Dakika
Alan Bilgisi 2. Oturum: 13 Eylül 2026 | Saat: 10:15 | 150 Dakika
Ön Lisans: 4 Ekim 2026 | Saat: 10:15 | 130 Dakika
Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 | Saat: 10:15 | 130 Dakika
DHBT: 1 Kasım 2026 | Saat: 10:15 | 60 Dakika
Soru Sayıları ve Ders Dağılımları (GY-GK)
Standart bir KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltilmektedir.
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|Önemli Konular
|Türkçe
|30 Soru
|Sözel Mantık, Paragraf, Dil Bilgisi
|Matematik
|30 Soru
|Sayısal Mantık, Problemler, Geometri
|Tarih
|27 Soru
|Selçuklu, Osmanlı, İnkılap Tarihi
|Coğrafya
|18 Soru
|Türkiye'nin Fiziki ve Beşeri Özellikleri
|Vatandaşlık
|9 Soru
|Temel Hukuk, Anayasa, İdare Hukuku
|Güncel Bilgiler
|6 Soru
|Kültür, Sanat, Spor ve Güncel Olaylar
2026 yılında gireceğiniz KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarından alacağınız puanlar, aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece 2 yıl boyunca geçerli olacaktır. Ancak öğretmen adayları için durum farklıdır; ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) puanı her yıl yenilenmek zorundadır, çünkü öğretmenlik atamalarında puanın geçerlilik süresi 1 yıl ile sınırlıdır.