ARA
DOLAR
43,48
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6788,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lise, lisans KPSS tarihleri

2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lise, lisans KPSS tarihleri

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS başvuru ve sınav tarihlerini netleştirdi. Bu yıl; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim kademelerinin tamamı için sınav düzenlenecek. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lise, lisans KPSS tarihleri


2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lise, lisans KPSS tarihleri

ÖSYM’nin 2026 yılı için yayımladığı resmi sınav takvimi ile KPSS maratonunun tüm detayları netleşti. Bu yıl; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim kademelerinin tamamı için sınav düzenlenecek olması, adaylar arasındaki heyecanı daha da artırmış durumda.

2026 KPSS Başvuru ve Sınav Takvimi

Sınav TürüNormal Başvuru TarihleriGeç Başvuru TarihleriSınav Tarihi
KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bil., Alan Bil.)1 – 13 Temmuz 202622 – 23 Temmuz 20266 Eylül / 12-13 Eylül 2026
KPSS Ön Lisans29 Temmuz – 10 Ağustos 202619 – 20 Ağustos 20264 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)27 Ağustos – 8 Eylül 202615 – 16 Eylül 202625 Ekim 2026
KPSS DHBT22 – 30 Eylül 20267 – 8 Ekim 20261 Kasım 2026

Geç başvuru döneminde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak ödenmektedir. 

 Oturum Süreleri ve Saatleri

Sınav günü kapıların sınav başlama saatinden 15 dakika önce (saat 10:00'da) kapanacağını unutmamak gerekir.

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026 | Saat: 10:15 | 130 Dakika

Eğitim Bilimleri: 6 Eylül 2026 | Saat: 14:45 | 100 Dakika

Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 | Saat: 10:15 | 150 Dakika

Alan Bilgisi 2. Oturum: 13 Eylül 2026 | Saat: 10:15 | 150 Dakika

Ön Lisans: 4 Ekim 2026 | Saat: 10:15 | 130 Dakika

Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 | Saat: 10:15 | 130 Dakika

DHBT: 1 Kasım 2026 | Saat: 10:15 | 60 Dakika

Soru Sayıları ve Ders Dağılımları (GY-GK)

Standart bir KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltilmektedir.

Ders AdıSoru SayısıÖnemli Konular
Türkçe30 SoruSözel Mantık, Paragraf, Dil Bilgisi
Matematik30 SoruSayısal Mantık, Problemler, Geometri
Tarih27 SoruSelçuklu, Osmanlı, İnkılap Tarihi
Coğrafya18 SoruTürkiye'nin Fiziki ve Beşeri Özellikleri
Vatandaşlık9 SoruTemel Hukuk, Anayasa, İdare Hukuku
Güncel Bilgiler6 SoruKültür, Sanat, Spor ve Güncel Olaylar

2026 yılında gireceğiniz KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarından alacağınız puanlar, aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece 2 yıl boyunca geçerli olacaktır. Ancak öğretmen adayları için durum farklıdır; ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) puanı her yıl yenilenmek zorundadır, çünkü öğretmenlik atamalarında puanın geçerlilik süresi 1 yıl ile sınırlıdır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL