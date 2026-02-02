İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri hangileri oldu?

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre ocak ayında, endekste bulunan 336 ana ürünün 248’inde bir önceki aya kıyasla fiyat artışı görülürken, 38 üründe ise düşüş kaydedildi.

Peki, İstanbul'da ocak ayından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?