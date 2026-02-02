ARA
  • İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri hangileri oldu?

İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri hangileri oldu?

İstanbul Ticaret Odası, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin fiyatı en çok artan ve azalan kalemleri açıkladı. Kentte aylık fiyat hareketlerinin öne çıktığı başlıklar belli oldu. Peki, ocak ayında fiyatı en fazla yükselen ve gerileyen kalemler hangileri oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri hangileri oldu?

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre ocak ayında, endekste bulunan 336 ana ürünün 248’inde bir önceki aya kıyasla fiyat artışı görülürken, 38 üründe ise düşüş kaydedildi.

Peki, İstanbul'da ocak ayından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

 

1 Ocak ayında İstanbul'da en çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

Ocak ayında İstanbul'da en çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

İşte en çok fiyat artışının yaşandığı ürünler...

2 1- Uçak bileti

1- Uçak bileti

Ocak ayında fiyatı en yüksek oranda artan ürün, yüzde 66,63 yükselişle uçak bileti olarak kaydedildi.

3 2- Yeşil soğan

2- Yeşil soğan

Uçak biletini yüzde 57,95'lik artışla yeşil soğan takip etti.

4 3- Diş muayene ücreti

3- Diş muayene ücreti

Yüzde 50’lik artışla diş muayene ücreti, en fazla zam görülen üçüncü kalem oldu.

5 4- Patlıcan

4- Patlıcan

Patlıcanda yüzde 48,83'lik artış meydana geldi.

6 5- Salatalık

5- Salatalık

yüzde 48,40'lık artışla salatalık beşinci sırada yer aldı.

7 6- Kabak

6- Kabak

Kabakta ocak ayında yüzde 48,29'luk artış yaşandı.

8 7- Taze fasulye

7- Taze fasulye

Yüzde 47,02 ile taze fasulye yedinci sırada yer aldı.

9 8- Maydanoz

8- Maydanoz

Maydanozda yüzde 37,19'luk bir artış görüldü.

10 9- Otopark ücreti (saatlik)

9- Otopark ücreti (saatlik)

İstanbul'da Ocak ayında otopark ücretinde yüzde 37,14'lük artış yaşandı.

11 10- Dolmalık biber

10- Dolmalık biber

Yüzde 36,86 ile dolmalık biber 10. sırada bulunuyor.

12 Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok azalan ürünler hangileri oldu?

Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok azalan ürünler hangileri oldu?

İşte en düşük fiyat artışının yaşandığı ürünler...

13 1- Kadın elbisesi

1- Kadın elbisesi

Ocak ayında bir önceki aya kıyasla fiyatı en fazla düşen kalem, yüzde 19,52 gerilemeyle kadın elbisesi olarak kaydedildi.

14 2- Kaban

2- Kaban

İkinci sırada yüzde 13,13'lük artışla kadın kabanı yer aldı.

15 3- Etek

3- Etek

Yüzde 11,11'lik artışla fiyatı en az artan ürün etek oldu.

16 4- Gömlek

4- Gömlek

Yüzde 10,76 ile kadın gömlek dördüncü sırada yer aldı.

17 5- Kadın mont

5- Kadın mont

Kadın mont yüzde 6,96 ile altıncı sırada yer aldı.

18 6- Portakal

6- Portakal

Yüzde 6,33 ile portakal altıncı sırada.

19 7- Araba kiralama ücreti (günlük)

7- Araba kiralama ücreti (günlük)

Yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük) yedinci sırada yer aldı.

20 8- Çocuk eşofman

8- Çocuk eşofman

Yüzde 5,42 ile çocuk eşofman sekizinci sırada yer aldı.

21 9- Kadın kazak

9- Kadın kazak

Yüzde 4,30 ile kadın kazak dokuzuncu sırada.

22 10- Pardösü

10- Pardösü

Yüzde 3,84 ile kadın pardösüsü 10. sırada.
