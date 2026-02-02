İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri hangileri oldu?
İstanbul Ticaret Odası, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin fiyatı en çok artan ve azalan kalemleri açıkladı. Kentte aylık fiyat hareketlerinin öne çıktığı başlıklar belli oldu. Peki, ocak ayında fiyatı en fazla yükselen ve gerileyen kalemler hangileri oldu?
Anadolu Ajansı
Son Güncellenme:
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre ocak ayında, endekste bulunan 336 ana ürünün 248’inde bir önceki aya kıyasla fiyat artışı görülürken, 38 üründe ise düşüş kaydedildi.
Peki, İstanbul'da ocak ayından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?
1 Ocak ayında İstanbul'da en çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?
İşte en çok fiyat artışının yaşandığı ürünler...
2 1- Uçak bileti
Ocak ayında fiyatı en yüksek oranda artan ürün, yüzde 66,63 yükselişle uçak bileti olarak kaydedildi.
3 2- Yeşil soğan
Uçak biletini yüzde 57,95'lik artışla yeşil soğan takip etti.
4 3- Diş muayene ücreti
Yüzde 50’lik artışla diş muayene ücreti, en fazla zam görülen üçüncü kalem oldu.
5 4- Patlıcan
Patlıcanda yüzde 48,83'lik artış meydana geldi.
6 5- Salatalık
yüzde 48,40'lık artışla salatalık beşinci sırada yer aldı.
7 6- Kabak
Kabakta ocak ayında yüzde 48,29'luk artış yaşandı.
8 7- Taze fasulye
Yüzde 47,02 ile taze fasulye yedinci sırada yer aldı.
9 8- Maydanoz
Maydanozda yüzde 37,19'luk bir artış görüldü.
10 9- Otopark ücreti (saatlik)
İstanbul'da Ocak ayında otopark ücretinde yüzde 37,14'lük artış yaşandı.
11 10- Dolmalık biber
Yüzde 36,86 ile dolmalık biber 10. sırada bulunuyor.
12 Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok azalan ürünler hangileri oldu?
İşte en düşük fiyat artışının yaşandığı ürünler...
13 1- Kadın elbisesi
Ocak ayında bir önceki aya kıyasla fiyatı en fazla düşen kalem, yüzde 19,52 gerilemeyle kadın elbisesi olarak kaydedildi.
14 2- Kaban
İkinci sırada yüzde 13,13'lük artışla kadın kabanı yer aldı.
15 3- Etek
Yüzde 11,11'lik artışla fiyatı en az artan ürün etek oldu.
16 4- Gömlek
Yüzde 10,76 ile kadın gömlek dördüncü sırada yer aldı.
17 5- Kadın mont
Kadın mont yüzde 6,96 ile altıncı sırada yer aldı.
18 6- Portakal
Yüzde 6,33 ile portakal altıncı sırada.
19 7- Araba kiralama ücreti (günlük)
Yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük) yedinci sırada yer aldı.
20 8- Çocuk eşofman
Yüzde 5,42 ile çocuk eşofman sekizinci sırada yer aldı.