Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin zam farkının yatacağı tarihi açıkladı. Buna göre, Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farklarının yarın (23 Ocak 2026 Cuma) günü hesaplara yatacağını duyurdu.

Ayrıca, harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların da 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplara yatacağını kaydetti.

Toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, 4/C (emekli sandığı) kapsamında aylık alan

2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacağını ifade etti.

Bu kapsamda aylık alan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi ve harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 Milyar TL ek ödeme yapılacak.

Ayrıca, ödemelerin yarından itibaren aylık alınan bankadan veya PTT şubelerinden alınabileceği de belirtildi.