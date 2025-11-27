Beklenen sezon yayımlandı: Netflix yoğunluktan çöktü

Büyük merakla beklenen "Stranger Things"in 5. sezonunun ilk dört bölümü bu sabah Netflix'te yayınlandı. Ancak dizinin küresel çapta yarattığı yoğunluk, platformda kısa süreli bir erişim krizine yol açtı.

Yeni sezonun başlamasıyla eş zamanlı olarak uygulamaya akın eden milyonlarca kullanıcı, Netflix'in çökmesiyle karşılaştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran izleyiciler, erişim sorununa tepki gösterdi.

"Sorun 5 dakikada giderildi"

The Guardian'da yer alan habere göre; Netflix, kesintinin birkaç dakika içinde giderildiğini açıkladı. Şirket gönderdiği e-postada , "Bazı üyeler TV cihazlarında yayın akışında kısa süreli bir sorun yaşadı, ancak hizmet beş dakika içinde tüm hesaplar için kurtarıldı" dedi.

Netflix, ekran yolculuğuna 2016 yılında başlayan Stranger Things’in final sezonu için yarım milyar doları gözden çıkartmıştı.

Dizinin ortak yaratıcısı Ross Duffer, prömiyerden saatler önce Instagram hesabından “Netflix çökme yaşanmaması için bant genişliğini yüzde 30 artırdı,” mesajını paylaşmıştı. Buna rağmen platform, ilk dakikalarda yoğun talep nedeniyle teknik aksaklıkla karşılaştı.

1987 sonbaharında geçen final sezonunda Hawkins ekibi, nihai mücadele yaklaşırken Vecna’yı bulup öldürmek için yeniden bir araya geliyor. Ancak kasabanın askerî karantina altına alınması ve Eleven’ın peşine düşen mercilerin baskısını artırması, ekibin planlarını zorlaştırıyor