Belediye mühendisleri başardı: Yapay zeka ile çalışan sistem trafiği kontrol edecek

Kavşak ve sinyalizasyon sürelerinin yapay zekayla da entegre hale gelmesiyle ulaşımımız ciddi bir rahatlamaya girecek. Şu an kavşaklarda görüntü işleme kapsamında yoğun olan kavşaklarımızı diğer trafik sinyalizasyonuyla entegre ederek, ulaşım hızını artırmış durumdayız."

Altundağ, sistemin tamamen yerli olduğunu vurgulayarak, "Normalde bu konular yabancı yazılımlarla yapılır ve yerli yazılımları çok fazla göremezdik. Buradaki yazılımımızı tamamen Büyükşehir Belediyemizdeki mühendis arkadaşlarımızla yaptık ve uygular hale geliyoruz." dedi.