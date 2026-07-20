Emekli maaş farkı ödemeleri 2026: SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, Temmuz 2026 emekli maaşı artışlarının ardından zam farkı ödemelerine ilişkin takvimi yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 17,76 oranında artırılırken, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenleme de TBMM'de kabul edildi.
Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? İşte emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin son durum...
1 Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Temmuz 2026 emekli maaşı zamlarının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı ödeme takvimini bekliyor.
2 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri hesaplara yattı mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam farkı ödemelerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor.
SGK'nın ödeme takvimini duyurmasının ardından maaş farkları hesaplara yatırılacak.
3 Temmuz 2026 emekli maaş zammı ne kadar oldu?
TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026'nın ilk 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76, memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş zammı aldı.
Söz konusu artışlar, temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına uygulanmaya başlandı.
4 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilirken, bu kapsamda 3 bin 552 TL'lik maaş farkı oluştu. Söz konusu farkın, yasal sürecin tamamlanmasının ardından açıklanacak ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
En düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar, maaşlarını eski tutar üzerinden aldıysa, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından oluşan 3 bin 552 TL'lik farkı ayrıca hesaplarında görecek.
5 Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak.
Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme takvimini açıklayacak ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile oluşan maaş farkları yatırılacak.
6 4A SSK emekli maaş ödeme takvimi
4A SSK emeklileri maaşlarını tahsis numarasına göre alıyor. Buna göre,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.
7 4B Bağ-Kur emekli maaş ödeme tarihleri
Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını şu tarihlerde alıyor:
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde alıyor.
8 4C Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, maaşlarını ayın başında mevcut tutarlar üzerinden aldı. Yüzde 13,52 oranındaki maaş artışından kaynaklanan fark ödemelerinin ise ayrı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, fark ödemelerine ilişkin takvimi temmuz ayı içinde açıklaması öngörülüyor.