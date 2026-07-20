Emekli maaş farkı ödemeleri 2026: SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilirken, bu kapsamda 3 bin 552 TL'lik maaş farkı oluştu. Söz konusu farkın, yasal sürecin tamamlanmasının ardından açıklanacak ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

En düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar, maaşlarını eski tutar üzerinden aldıysa, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından oluşan 3 bin 552 TL'lik farkı ayrıca hesaplarında görecek.