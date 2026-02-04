Ocak ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İlk 10'da hangi modeller var?

2026 yılı Ocak ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu. Ocak ayında toplam 11 bin 158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, pazar payı yüzde 18,28 oldu.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre listenin ilk 10’unda BYD'nin dört modeli yer aldı. Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası TOGG ise iki modeliyle listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Peki, ocakta en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri oldu? İşte listenin ilk 10’u…