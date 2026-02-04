ARA
Ocak ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İlk 10'da hangi modeller var?

Ocakta Türkiye’de elektrikli otomobil satışları 11 bini aşarken, en çok satan modeller de belli oldu. Peki, ocak ayında en çok satan elektrikli otomobiller hangileri oldu? Listenin zirvesinde hangi araçlar yer aldı?


Son Güncellenme:
Ocak ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu: İlk 10'da hangi modeller var?

2026 yılı Ocak ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu. Ocak ayında toplam 11 bin 158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, pazar payı yüzde 18,28 oldu.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre listenin ilk 10’unda BYD'nin dört modeli yer aldı. Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası TOGG ise iki modeliyle listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Peki, ocakta en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri oldu? İşte listenin ilk 10’u…

1 BYD Atto 2

BYD Atto 2

BYD Atto 2, Türkiye'de 2026 yılı Ocak ayında toplam 1382 adet satıldı.

2 BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

BYD Sealion 7, ocakta 1.217 adet satışa ulaştı.

3 TOGG T10X

TOGG T10X

Model, 1090 adet
 

4 TOGG T10F

TOGG T10F

TOGG T10F, ocak ayında 939 adet satış rakamına ulaştı.
 

5 KG Mobility Torres

KG Mobility Torres

KG Mobility Torres, 910 adet satıldı.

6 BYD Seal U

BYD Seal U

Modelin ocak ayı toplam satışı 596 adet oldu.

7 Volvo EX30

Volvo EX30

Volvo EX30, ocak ayında Türkiye'de 587 adet satıldı.

8 Tesla Model Y

Tesla Model Y

Tesla Model Y, 490 adet satışa ulaştı.

9 Mini Countryman

Mini Countryman

Mini Countryman, 324 adet satıldı.

10 BYD Seal

BYD Seal

BYD Seal, Türkiye'de ocak ayında 283 adet satış rakamına ulaştı.
