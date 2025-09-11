ARA
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama

Can Holding'e yönelik operasyon sonrası Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan bir açıklama geldi. Ersoy yeni sürece ilişkin "Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir" dedi.


Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını istedi. Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Bu gelişme sonrası Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un açıklaması şöyle:

TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama-1
