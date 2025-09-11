ARA
DOLAR
41,28
0,02%
DOLAR
EURO
48,39
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4816,64
-0,30%
GRAM ALTIN
BIST 100
10586,32
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu

Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu

TRTHaber'in haberine göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. TRTHaber'in haberine göre holdinge bağlı Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu, 10 yönetici için gözaltı kararı verildi.


Son Güncellenme:
Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında ise Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu.

İHA'nın haberine göre Küçükçekmece Savcılığı’nın kararı ile Can Holding’e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialar ile operasyon düzenlendi. İstanbul Jandarma Ekipleri erken saatlerde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can’ın sahibi olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine giderek, el koydu.

Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti. Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Televizyon Yayıncılık gibi şirketlerin sahibi olan Can Holding’in değişik sanayi kollarında faliyet gösteren şirketleri bulunuyordu. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL