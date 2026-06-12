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  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşı iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşı iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşı iddialarına yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."

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