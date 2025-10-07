Heyecanlandıran keşif: 4 yıl sonra topraktan çıktı, 16 metre uzunluğunda

Mersin Üniversitesi'nin önemli bir bilimsel etkinliğine hep birlikte tanıklık ettiklerine değinen Vali Atilla Toros, 2021 yılında kıyıya vuran 'Fin' balinasının 'Mavi' balinadan sonra en büyük deniz canlısı olarak da kayıtlara geçtiğini ifade etti. O dönem çok önemli bir karar verildiğine dikkat çeken Vali Toros," Bilimsel inceleme ve değerlendirme için su ürünleri fakültemizin bahçesine gömülmüş. Şuanda da bilimsel etkinlik, aynı zamanda önemli bir eğitim etkinliğiyle beraber yürüyor. Bugün burada çıkartılacak olan iskeletle beraber hem bir akademik çalışma devam etmiş olacak, hem de öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmuş oluyoruz. İskelet bizim Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek" dedi.