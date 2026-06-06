İlk ticaret ağı olduğu keşfedildi: 5 mağara ve 43 obsidyen atölyesi tespit edildi... Sırrı Paleolitik Çağ’a uzandı!

"Bu durum bölgenin, tarih öncesi dönemlerden itibaren bilinen ve kullanılan önemli bir obsidyen merkezi olduğunu ortaya koymaktadır. Obsidyen buluntular arasında çekirdekler, dilgiler, el baltaları, kesici ve delici aletler ile ok uçlarına kadar uzanan geniş bir alet repertuvarı bulunmaktadır. Alet tipolojisi ve karşılaştırmalı buluntu yerleri dikkate alındığında, bölgenin on binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilmektedir. Üst Paleolitik, Epi Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağlarında bölgenin yoğun kullanıldığı açık biçimde anlaşılmaktadır. Arazi çalışmalarında mağara ve kaya altı sığınakları tespit edilmiştir. En önemlisi kayıt altına alınarak tescile sunulan Mazik Mağarası'dır. Orta büyüklükteki mağara obsidyen alet ve yongalarla Tunç, Demir ve Orta çağlara ait kanıtlar ile araştırılan dönemlere ait yerleşim bilgileri vermektedir."

Açıklamada, 2026-2027 yıllarında Süphan Dağı'nda yürütülecek çalışmalarla obsidyen kaynaklarının kullanımı, ticaret ağları ve yerleşim ilişkilerinin ayrıntılı şekilde ortaya konulmasıyla projenin bilimsel öneminin netlik kazanacağı bildirildi.