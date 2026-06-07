40 yaş altı 40 genç CEO

Ekonomist’in bu yıl 11’incisini gerçekleştirdiği ‘40 Yaş Altı 40 Güçlü CEO’ araştırması da genç liderlerin iş dünyasında yükselişini ortaya koyuyor. Enerjiden sağlığa, perakendeden gıdaya kadar birçok stratejik sektörde görev alan genç yöneticiler şirketlerin dönüşüm süreçlerine yön veriyor. Listemizde yer alan liderler toplam 600 milyar TL’ye yakın bir ciroyu yönetiyor.
Savaşın etkisiyle yükselen enerji maliyetleri, enflasyonla mücadele ve siyasette artan tansiyon iş dünyası için zemini daha da kayganlaştırmış durumda. Ekonomi ve siyasette yükselen belirsizliklerle mücadele eden şirketler, bir yandan da liderlik kadrolarında kuşak değişimini yönetmeye çalışıyor. Özellikle teknoloji, fintech, e-ticaret ve yapay zeka odaklı sektörler de 40 yaş altı yöneticiler daha görünür hale gelirken, köklü aile şirketlerinde ise genç kuşağın görevi devraldığı bir süreç yaşanıyor. Anadolu, Enka, Akfen, Aksoy gibi birçok dev holdingde genç kuşak görevi devralırken, ‘tecrübe’nin önemi ise hala en kritik tercih kriterlerinden biri olmayı sürdürüyor.