İstanbul'a Balkanlar'dan serin ve yağışlı hava geliyor! AKOM tarih verdi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı.

Sıcaklıkların kademeli olarak 7-8 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, ayrıca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı da kaydedildi.

Çarşambadan itibaren yağışlı hava geliyor

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba itibarıyla serin ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Bu nedenle hafta boyunca 30-33°C aralığında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak 7-8°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

AKOM'un haftalık hava tahmini şu şekilde:

21.07.2026 Salı

En düşük: 22°C

En yüksek: 34°C

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu

Yağış: Beklenmiyor

22.07.2026 Çarşamba

En düşük: 22°C

En yüksek: 32°C

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 2-7 kg arası

23.07.2026 Perşembe

En düşük: 21°C

En yüksek: 26°C

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 3-7 kg arası

24.07.2026 Cuma

En düşük: 21°C

En yüksek: 26°C

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 3-7 kg arası

25.07.2026 Cumartesi

En düşük: 22°C

En yüksek: 25°C

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 10-20 kg arası

26.07.2026 Pazar

En düşük: 22°C

En yüksek: 28°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3-7 kg arası