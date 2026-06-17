İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları belli oldu

Yaz mevsiminin etkisinin artırmasıyla birlikte gözler yeniden İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı 17 Haziran 2026 tarihli güncel verilerle birlikte kentin su rezervlerindeki son durum ortaya çıktı. Peki, 17 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu?