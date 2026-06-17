İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları belli oldu

Yaz mevsiminin etkisinin artırmasıyla birlikte gözler yeniden İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı 17 Haziran 2026 tarihli güncel verilerle birlikte kentin su rezervlerindeki son durum ortaya çıktı. Peki, 17 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu?
1 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar? 17 Haziran 2026 İSKİ verileri
İSKİ, 17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla kente su sağlayan 10 barajın doluluk oranının yüzde 67,57 olduğunu açıkladı.
Öte yandan, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları da açıklandı.
5 İstanbul barajlarındaki doluluk oranları belli oldu
Büyükçekmece Barajı: 49,68
Papuçdere Barajı: 46,12