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İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları belli oldu

İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İSKİ, 17 Haziran 2026 tarihli güncel verileri yayımlarken, barajlardaki son seviye de belli oldu.

Ekonomist
Ekonomist
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İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları belli oldu

Yaz mevsiminin etkisinin artırmasıyla birlikte gözler yeniden İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı 17 Haziran 2026 tarihli güncel verilerle birlikte kentin su rezervlerindeki son durum ortaya çıktı. Peki, 17 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu?

1 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar? 17 Haziran 2026 İSKİ verileri

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar? 17 Haziran 2026 İSKİ verileri

İSKİ, 17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla kente su sağlayan 10 barajın doluluk oranının yüzde 67,57 olduğunu açıkladı. 

Öte yandan, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları da açıklandı.

2 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı

Ömerli Barajı: 93,66

Elmalı Barajı: 93,21

 

 

3 İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum

Darlık Barajı: 86,27

Alibey Barajı: 62,86

4 17 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

17 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

Terkos Barajı: 55,94

Kazandere Barajı: 49,79

5 İstanbul barajlarındaki doluluk oranları belli oldu

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları belli oldu

Büyükçekmece Barajı: 49,68

Papuçdere Barajı: 46,12

6 İstanbul barajlarında son tablo

İstanbul barajlarında son tablo

Sazlıdere Barajı: 40,68

Istrancalar Barajı: 26
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