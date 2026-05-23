İstanbul'da bayramda ulaşım bedava: İşte ücretsiz geçiş için tek şart

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi ve kentte olumsuzluk yaşanmaması için yürütülen hazırlıklar tamamlandı.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 27-30 Mayıs'ta İBB'ye ait tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Metro İstanbul AŞ, bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi uygulayacak. Bayramın diğer günlerinde ise cumartesi günü tarifesiyle hizmet verilecek. Gece metrosu hizmeti, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, gece metrosu işletilen hatlarda kesintisiz olarak devam edecek.

İETT, Metro İstanbul AŞ ve Şehir Hatları AŞ gerekli hallerde ek seferler koyacak.

Ayrıca İETT, İstanbulluların kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmesi için Alibeyköy-Ferthatpaşa ve Paşaköy kurban satış ve kesim yerleri için 15 farklı hatta hizmet verecek.

Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı için TM11-Yeşilpınar-Alibeyköy, TM17-Sultangazi-Alibeyköy, TM6-Mevlana-Alibeyköy, TM8-Akşemsettin-Alibeyköy hatları, Ferhatpaşa Kurban Satış ve Kesim Alanı için 14KS-Sultanbeyli Gölet-Kozyatağı Metro, 18UK-Uzundere-Kozyatağı, 19YK-Yenidoğan-Kayışdağı, 320A-Sultanbeyli Mimarsinan/Samandıra-Üsküdar, 320Y-Yenidoğan-Kozyatağı Metro hatları kullanılabilecek.

Vatandaşlar, Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'na, 132M-Sultanbeyli Mimarsinan-Kartal Metro/Cevizli, 18M-Sultanbeyli Mimarsinan-Uzunçayır Metrobüs/Harem, SM3-Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, UM74-Sultanbeyli Devlet Hastanesi/Necip Fazıl Metro-Dudullu OSB, SM6-Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Samandıra Merkez Metro hattıyla ulaşım sağlayabilecek.

Öte yandan Pendik Kurnaköy Kurban Pazarı için 20 Mayıs itibarıyla KRB3 Pendik-Kurnaköy hattı da hizmete alındı.