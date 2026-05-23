Türkiye'de 2025 yılında 895 bin bebek dünyaya geldi: Bebeklerin burcu bile aynı... İşte dikkat çeken o ay

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2025'te 895 bin 374 oldu.

Türkiye'de geçen yıl bebeklerin doğum ayları incelendiğinde, yaz ayları öne çıkarken en çok bebeğin temmuzda doğduğu tespit edildi. Söz konusu ayda doğan 84 bin 235 bebeğin, 43 bin 362'si erkek, 40 bin 873'ü kız olarak dünyaya geldi.

Ağustos ayı, 81 bin 995 ile geçen yıl en çok bebeğin doğduğu ikinci ay oldu. Bebeklerin 41 bin 940'ı erkek ve 40 bin 55'i kız olarak kayıtlara geçti.

En çok doğumun gerçekleştiği üçüncü ay, eylül oldu. Bu ayda, 41 bin 64'ü erkek ve 39 bin 139'u kız bebek olmak üzere, toplam 80 bin 203 doğum gerçekleşti.

Ekim ayında 78 bin 206 doğum olurken bunların 40 bin 131'i erkek ve 38 bin 75'inin kız bebek olduğu görüldü.

Beşinci sırada, 77 bin 749 doğumla ocak ayı yer aldı. Buradaki doğumların 39 bin 837'si erkek ve 37 bin 912'si kız bebek olarak kaydedildi.

Haziran ayında ise 74 bin 524 bebek dünyaya gelirken bebeklerin 38 bin 311'i erkek ve 36 bin 213'ü kız olduğu belirlendi.