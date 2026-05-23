16 milyon dolarlık pazarlık iddiası ünlü sunucuyu koltuğundan etti: Trump'tan videolu misilleme

Amerika Birleşik Devletleri’nin en köklü ve ikonik talk show programlarından biri olan “The Late Show”, ünlü sunucu Stephen Colbert’in sunduğu son bölümle ekran macerasını sonlandırdı.

Programın vedasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Colbert’i bir çöp kutusuna fırlatırken gösteren yapay zeka üretimi bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Veda Kararının Arkasında "Siyasi Sansür" İddiası

Stephen Colbert’in Perşembe akşamı gerçekleştirdiği final yayınıyla ekranlara veda eden "The Late Show" için yayıncı kuruluş CBS, gerekçe olarak "ekonomik nedenleri" öne sürdü. Ancak medya kulislerinde ve kamuoyunda bu kararın arkasında açık bir siyasi sansürün yattığı iddia ediliyor.

Milyar Dolarlık Pazarlık ve "Rüşvet" Tartışması

Yaşanan bu krizin perde arkasında ise devasa bir finansal pazarlık olduğu ileri sürülüyor. İddialara göre, CBS’in çatı şirketi olan Paramount, Skydance ile birleşebilmek adına Trump yönetiminin onayını bekliyordu. Bu süreçte şirketin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kanala yönelik açtığı davayı geri çekmesi karşılığında kendisine gizlice 16 milyon dolar ödediği iddia edildi.

Ünlü sunucu Stephen Colbert’in bu iddiaları kendi programında açıkça "rüşvet" olarak nitelendirmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu sert eleştirinin ardından CBS, başarılı sunucunun sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Colbert bu şekilde ekranlardan uzaklaştırılırken, Donald Trump da sunucunun yapay zeka ile hazırlanmış, çöp kutusuna atıldığı anları içeren bir videoyu sosyal medyada paylaşarak tepkisini gösterdi.

İşte o video: