Siemens Healthineers’ta bölgesel liderlik ataması

Siemens Healthineers Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Enis Sonemel, şirket içinde üst düzey bir göreve atandı. Sonemel, 1 Haziran 2026 itibarıyla şirketin Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki 30 ülkeyi kapsayan, Central Eastern Europe & Central Asia (CEECA) bölgesine liderlik edecek. Yaklaşık 520 milyonluk nüfusa sahip CEECA bölgesinde sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefleyen şirket, bu bölgedeki operasyonlarını 4 bine yakın çalışanıyla yürütüyor.

2019'dan bu yana Siemens Healthineers Türkiye’ye liderlik eden Sonemel, 2023'te Türkiye organizasyonuna ek olarak Bulgaristan, Romanya, İsrail ve Kazakistan’ın sorumluluğunu da üstlenmişti. Sonemel yeni göreviyle daha geniş bir coğrafyanın stratejik yönetiminden ve dönüşüm süreçlerinden sorumlu olacak.

Siemens Healthineers’taki kariyerine 2005 yılında başlayan Sonemel, 2008'de şirketin Almanya’daki MR merkezinde global pazarlama ekibinde görev aldı. Ardından EMEA Bölgesi İş Yönetimi Direktörü olarak çalışan Sonemel, aynı zamanda Güney Asya Bölgesel İş Yöneticisi olarak da görev yaptı. 2011 yılında Türkiye’ye dönen Sonemel, farklı liderlik rollerinin ardından 2015 yılında Görüntüleme İş Birimi Başkanlığı görevini, 2019’da ise Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Sonemel, iyi derecede İngilizce, Almanca ve İtalyanca konuşuyor. Sonemel, 10 yılı aşkın süredir yerel ve uluslararası mentorluk çalışmaları yürütüyor. 2022-2025 yılları arasında Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Sonemel, Kasım 2025’ten bu yana TÜSİAD Almanya Çalışma Grubu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Siemens Healthineers Türkiye’nin yeni ülke lideri önümüzdeki günlerde açıklanacak.